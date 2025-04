La Dinamo è già nel futuro 

Sassari. Cinque partite per iniziare a disegnare il futuro della Dinamo. Col presidente Stefano Sardara bene in sella («smetto solo se c'è un'alternativa sicura»), lo sponsor tecnico Eye Sport confermato sino al 2023 (altro segnale confortante) e un allenatore già opzionato, vale a dire Massimo Bulleri. Il diretto interessato risponde: «Avere la possibilità di restare qui sarebbe un grande privilegio, un premio per avere girato una stagione complicata, ma su questo non ho particolari meriti, perché la differenza la fanno i giocatori».

Domani Tortona (PalaSerradimigni ore 17.30), poi doppia trasferta a Varese e Trento, quindi ultima in casa contro Brescia e chiusura a Trieste. La matematica lascia uno spiraglio per i playoff, ma dovrebbero esserci troppe sconfitte concomitanti di Venezia e Reggio Emilia. Il pericolo è il calo di motivazioni senza un obiettivo alla portata. Coach Bulleri ammette: «Le motivazioni fanno la differenza, sta a me cercare di fare in modo che non ci sia un calo».

L'avversaria

Tortona è andata vicina al colpaccio nei quarti di Champions, ha perso 93-89 a Tenerife dopo un supplementare. «E questo dice molto sulla sua forza tecnica e fisica», sottolinea il tecnico Bulleri, che aggiunge: «Sarà una gara complicata anche tatticamente perché hanno tante soluzioni vista la completezza del roster». All'andata vittoria dei piemontesi 71-68 grazie ai liberi di Vital e Kamagate, con Strautins top scorer con 22 punti, ma domani assente per infortunio a un ginocchio. Nella Dinamo non sembra pronto per il rientro il centro Halilovic, mentre vanno valutati un paio di giocatori acciaccati ma non è niente di preoccupante.

