La Dinamo dura solo un tempo 

VIRTUS BOLOGNA 95

dinamo sassari 85

Segafredo BO : Belinelli 14 (4/7 da due, 1/4 da tre), Pajola 9 (0/1, 3/3), Clyburn 6 (3/4, 0/2), Hackett 8 (1/1, 2/3), Shengelia 19 (5/8, 0/1), Grazulis 9 (3/4, 0/1), Morgan 7 (2/2, 1/2), Polonara 10 (1/2, 2/3), Diouf 2 (1/1), Akele 2 (1/2), Tucker (0/2 da tre), Cordinier 9 (4/4). All. Banchi.

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 12 (5/7, 0/1), Bibbins 7 (2/3, 1/3), Piredda ne, Trucchetti ne, Halilovic 19 (6/10), Fobbs (0/3, 0/3), Tambone 8 (1/3, 2/4),Veronesi 15 (0/1, 4/7), Bendzius 17 (3/5, 1/3), Vincini ne, Sokolowski 7 (1/3, 1/2), Renfro. All. Markovic.

Arbitri : Attard, Noce e Marziali.

Parziali : 21-18; 37-41, 74-64.

Note . Usciti per 5 falli: Sokolowski. Percentuali di tiro Bologna 34/57 (9/21 da tre); Sassari 27/58 (9/23 da tre). Tiri liberi: Bologna 18/23; Sassari 22/27. Rimbalzi: Bologna 4 off 27 dif (Shengelia 10); Sassari 8 off 21 dif (Halilovic 7).

Un ottimo primo tempo non basta per espugnare Bologna. La Virtus piazza un break di 20-5 nel terzo quarto e una volta in testa non si fa più raggiungere. Lotta la Dinamo, ma resta a bocca asciutta: 95-85 il finale. Sesta sconfitta in otto turni. Vantaggio minimo sulla zona retrocessione, distacco notevole dalla Final 8. La realtà è che la Coppa Italia è fuori portata di un Banco di Sardegna che ha bisogno di almeno un altro straniero che garantisca punti e rimbalzi.

Alti e bassi

Nella felice serata offensiva di Halilovic e Veronesi sono nulli Renfro e Fobbs, dove per nulli si intende nessun punto realizzato. In più Bibbins e Sokolowski restano al di sotto della sufficienza. E con cinque giocatori non si batte una grande del campionato. A proposito: per la Virtus era la quarta gara in otto giorni, ma ha potuto distribuire le energie su dodici giocatori, alla Dinamo manca Udom e il centro Vincini continua a non vedere campo. Tanto che Halilovic e Bendzius sono rimasti 31 minuti in campo. Logico che alla fine mancassero le gambe per la difesa decisiva o la tripla che poteva riaprire la partita.

Cronaca in pillole

Halilovic e Bendzius sono presenti, l'innesto di Cappelletti, un ex, consente di rompere l'equilibrio. La Dinamo decolla e tocca anche il +9 giocando benissimo pure in difesa. La Virtus si scuote, rosicchia qualcosa ma soprattutto nel terzo quarto ritrova anche il tiro da tre punti e piazza un break da 20-5 che ribalta il match.

Sassari ha orgoglio, un super Veronesi (9-0 da solo per il -1) ma la Virtus ha più risolutori: Cordinier prima, Pajola poi (un devastante 3/3 dall'arco per il nuovo +10), Shengelia sempre. L'alapivot georgiana è un killer nel finale, quando Halilovic e Bendzius iniziano ad accusare la stanchezza e non riescono a contrastarlo.

