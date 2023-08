La Dinamo donne «ha un gruppo ad alto potenziale»  

«È un buon gruppo dall'alto potenziale: si può far bene». Così l'ala serbo-cipriota Ivana Raca, giocatrice che ha fatto l'Università a Wake Forest, nel North Carolina prima di tornare in Europa. Lei è uno dei sei volti nuovi della Dinamo femminile. Quattro erano presenti ieri alla presentazione. Non ha fatto in tempo la statunitense Mia Hollingshead, appena arrivata nell'Isola e impegnata con le visite mediche. L'alapivot Ivana Raca proviene dal Fenerbahce, formazione turca, ma due stagioni fa era col Geas: «Ho bei ricordi del campionato italiano, credo molto nella filosofia del coach che come obiettivo ha quello di vincere quante più partite possibile. Ho scelto Sassari per i buoni feed sul club e sulla tradizione della società».

La straniera più esperta è invece la polacca Agnieszka “Aga” Kaczmarczyk, che ha 34 anni e metterà i suoi 193cm a disposizione per la lotta dentro l'area. Conosce bene la A1 italiana avendo già militato nel Lucca e nel San Martino di Lipari. «Scelta facile questa di venire a Sassari, che mi ha colpito da avversaria per il calore della piazza e poi la Sardegna è davvero piacevole».

Il gruppo italiano è formato dal play e capitano Deborah Caranagelo, dalla lunga Sara Toffolo, dal play Anna Togliani, dall'ala Sara Crudo e dalla diciottenne macomerese Ilaria Carta, aggregata alla prima squadra grazie alla collaborazione col Basket 90 Sassari.

