La Dinamo domina lo Sporting 

Sporting Cp 69

Dinamo Sassari 82

Sporting Lisbona: Funderburk 5, Debaut 4, Bailey 2, Ventura 5, Razaque 2, Cruz 15, Hallman 7, Armwood 3, Ward 15, Johnson 2, Silva 9, ne Arajo. All.Magalhaes.

Banco di Sardegna Sassari : Cappelletti 8, Bibbins 11, Trucchetti, Halilovic 8, Fobbs 6, Tambone 7, Veronesi 5, Udom 4, Bendzius 9, Vincini 5, Sokolowski 14, Renfro 5. All. Markovic.

Arbitri : Yilmaz (Tur), Maciulis (Ltu) e Sanchez (Esp).

Parziali : 14-32; 39-48; 52-75

Note: Totale tiri: Lisbona 22/56 (7/24 da tre), Sassari 26/53 (10/30 da tre. Tiri liberi: Lisbona 18/29, Sassari 20/27. Rimbalzi: Lisbona 14 off 22 dif (Debaut 8), Sassari 8 off 27 dif (Renfro 5).

Dal Portogallo la Dinamo rientra con una bella iniezione di fiducia e la vittoria per 82-69 che inaugura bene la Europe Cup. Certo, lo Sporting Lisbona è formazione modesta, tenuta sempre o quasi lontana (+23 il massimo distacco) ma di questi tempi tutto fa brodo. Purché domenica contro Napoli la formazione sassarese sappia replicare gli aspetti migliori (ottimo avvio e buone percentuali da tre) aumentando di almeno una tacca l'intensità di gioco. Per capire quanto la gara sia stata semplice basta sottolineare che il coach Markovic ha ruotato tutti e dodici i giocatori. Il più utilizzato Fobbs con 22 minuti, il meno impiegato Trucchetti con quasi 7 minuti che sono comunque tanti per l'esordio nella coppa europea. Dei giocatori più attesi subito mano calda da fuori per Bibbins, mentre Renfro ha rifilato 5 stoppate ma anche patito la stazza del centro Ward.

Cenni di cronaca

Sassari concentrata all'inizio, Lisbona in difficoltà con rotazioni e recuperi dopo gli aiuti: Bibbins è finalmente caldo da fuori e con Halilovic dà la prima spallata: 2-12 al 3'. Cambiano gli interpreti in quintetto ma la gara resta in discesa e il Banco tocca il +20 in apertura di secondo quarto.

Una flessione preoccupante consente ai padroni di casa di produrre un break da 14-0 (20-35 al 15') ma i veterani Halilovic e Bendzius risvegliano l'attacco e la squadra sassarese riesce a portarsi a tre canestri pieni di distanza: 39-48 al riposo con nove giocatori sui dieci ruotati che hanno segnato almeno una volta su azione e Veronesi ha fatto già 10 minuti.

Nel terzo quarto bastano alcune triple di Sokolowski e Tambone per riprendere il largo (anche +23) e così Markovic riesce a far riposare tanto i titolari e schiera per alcuni minuti persino un quintetto tutto italiano. Tanti cambi pure per Lisbona che lima qualcosa del ritardo.

