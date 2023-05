La Dinamo domani vuole il suo miracolo a Milano 

Sassari. Se la Sardegna è l'isola dei centenari, la Dinamo è la squadra dei centenari del basket. Dopo aver festeggiato le 800 presenze con Sassari di Jack Devecchi, ora c'è Piero Bucchi che taglia il traguardo delle 750 gare del coach Piero Bucchi. E lo fa proprio contro una delle sue ex squadre, Milano, che ha guidato per due stagioni e mezza, dal 2008 al 2011. E nel club dei centenari Dinamo entra anche Filip Kruslin con la presenza numero 100 in biancoblù riferita ai soli tornei italiani.

Traguardi personali a parte, il match di domani al Forum di Assago (inizio alle 18) è fondamentale per definire la griglia playoff. Se l'Olimpia vince resta prima e occupa la pole positione. Se vince il Banco è almeno quarto e addirittura terzo se Tortona perde contro Pesaro. Da quarto o quinto, l'accoppiamento eni quarti scudetto è con la Reyer venezia del sassarese Marco Spissu.

La Dinamo potrebbe presentarsi al completo secondo quanto anticipato dal tecnico Bucchi. Significa che il play Robinson ha superato l'ennesimo acciacco e che l'ala Raspino rientra con una settimana di anticipo dall'infortunio muscolare.

Milano schiera mezza nazionale: l'olbiese Datome, Tonut, Ricci, Biligha, Baldasso e Melli. L'organico è così lungo che il giocatore più utilizzato è il play Napier con 24 minuti. La formazione di Ettore Messina è quella che concede meno punti alle avversarie: appena 73 di media.