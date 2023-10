La Dinamo  difende male: «Saremo duri»  

«Il mercato è finito, dobbiamo solo recuperare chi è fuori per infortunio»: nessuno straniero a gettone o altri arrivi, come fa capire il coach Piero Bucchi alla vigilia della trasferta a Cremona che vedrà la Dinamo impegnata domani alle 17.30 contro la Vanoli. Evidentemente lo staff medico ha dato rassicurazioni sul rientro dei tre infortunati. E quindi non è previsto un ritorno sul mercato, fosse pure per soluzioni temporanee. Domani a Cremona verrà convocata l'ala greca Vasili Charalampopoulos, che aveva interrotto a metà la preparazione pre-campionato a causa di un problema fisico mai specificato dalla società sassarese. Questa settimana si è allenato, dovrebbe essere in grado di giocare almeno 15-20 minuti. Un rientro importante perché Charalampopoulos è un ottimo tiratore e un giocatore dalla doppia dimensione, capace di fare anche l'alapivot più vicino a canestro. Complemento necessario per l'americano Alonzo McKinnie, a proposito del quale il tecnico biancoblù ha detto: «Stiamo lavorando per inserirlo e siamo curiosi di capire che squadra siamo».

La difesa

In settimana lo staff tecnico ha martellato soprattutto sulla difesa, dopo i 111 punti incassati in casa ad opera del Napoli, che avrà avuto anche un'ottima giornata nel tiro da fuori (17/32) ma è stata anche favorita dall'atteggiamento della squadra sassarese. «Non abbiamo fatto una buona partita in difesa, siamo stati troppo morbidi e abbiamo subito troppi uno contro uno. Ne abbiamo parlato martedì e i ragazzi sono consapevoli di questo, ne hanno preso coscienza e sono convinto che l'atteggiamento di tutti sarà più duro». Proprio perché la difesa di squadra è ancora in embrione e quindi rotazioni e aiuti sono raramente puntuali, occorre una maggiore tenuta nell'uno contro uno. A iniziare dalle guardie e dalle ali che devono essere più aggressive.

Senza paura

Occorre più coraggio da parte del play Cappelletti e soprattutto dell'alapivot Treier, che con l'infortunio di Bendzius ha più spazio, ma deve dimostrare di poter produrre in campionato le cifre mostrate in nazionale estone e nella pre-stagione. Quanto al play Whittaker che si era ricavato il ruolo da leader ma è sembrato dimesso contro Napoli, coach Bucchi ribatte: «Whittaker è un giocatore molto orgoglioso, sono sicuro che reagirà, come altri che hanno sentito l'emozione dell'esordio». Doveroso attendersi più presenza dai centri Gombauld e Diop, che raramente sono sembrati padroni dell'area.

