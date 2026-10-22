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Basket Serie A2M.
23 ottobre 2026 alle 00:38

La Dinamo deve ritrovarsi per colmare il divario con le big 

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«Rimini ci ha fatto vedere qual è il livello che dobbiamo raggiungere», ha commentato il coach Luca Vitali dopo la netta sconfitta casalinga, la seconda su tre gare disputate al PalaSerradimigni. Può questa Dinamo arrivare al livello della finalista per la promozione degli ultimi due anni e se sì, quanto ci vorrà? Il divario tra i romagnoli e i sassaresi è apparso troppo ampio per essere giustificato solo con l'assenza del tuttofare Riismaa e l'amalgama ancora imperfetto di un gruppo tutto nuovo. Sul piano della brillantezza atletica Rimini aveva una marcia in più con una difesa aggressiva che ha tolto fluidità e tempi d'esecuzione alla manovra, facendo faticare i biancoblù per andare al tiro. La difesa ha subito poi troppo gli esterni avversari. Se i piccoli vengono saltati dalle penetrazioni dei pari ruolo, questo chiama l'aiuto dei lunghi che perdono la posizione migliore per il rimbalzo. Discorso legato alla condizione fisica o alle caratteristiche dei giocatori?

Equilibri e attacco

Contro Rimini l'americano Nze ha tirato 12 volte da due (5/12 ma era partito 0/4) vale a dire tanto quanto il resto della squadra eccetto Aromando, che peraltro ha beneficiato in almeno tre occasioni degli assist del compagno. Rimini ha avuto un attacco molto più equilibrato con Denegri e Demps che sono andati al ferro, oltre ai lunghi Stephens e Udom. Non si capisce come mai Nobili, il centro di maggiore stazza, stia lontano dall'area così tanto (finora 8 tiri da due e 6 da tre), tanto più in un match dove era assente Riisma (uno che attacca bene il ferro) e Brooks non era brillante come in altre occasioni. Gli esterni non attaccano quasi mai in penetrazione e quindi non si lavora sul penetra e scarica, che può creare buoni tiri. Insomma, c'è tanto da lavorare per avere non solo fluidità ma pure varietà offensiva.

Calendario

Continua ad essere amico del Banco, perché le prossime tre gare sono contro Ruvo di Puglia, Caserta e Cividale, tutte con un solo successo dopo 5 turni. Tre partite per recuperare Riiisma e crescere sotto tutti i punti di vista. Dopo di che inizierà il ciclo con le formazio ni di peso: Pesaro, Avellino e Livorno.

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