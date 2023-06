La Dinamo crolla, Milano in finale 

Dinamo Sassari 61

Olimpia Milano 93

Banco di Sardegna : Jones 2 (1/2, 0/1, 3 r.), Robinson 15 (5/6, 1/3), Dowe 12 (4/10, 1/3, 4 r.), Kruslin 2 (1/2, 0/4, 1 r.), Devecchi, Treier 5 (1/1, 1/4, 1 r.), Chessa, Stephens 9 (4/7, 5 r.), Bendzius 9 (1/3, 2/5, 2 r.), Gentile 3 (0/2, 1/6, 2 r.), Raspino (0/1, 0/1, 1 r.), Diop 4 (1/2, 6 r.). All. Bucchi.

EA7 Emporio Armani : Tonut 4 (2/2, 3 r.), Melli 13 (5/6, 1/2, 9 r.), Baron (0/3, 0/3, 3 r.), Napier 21 (1/4, 4/6, 5 r.), Ricci 3 (1/2 da tre, 2 r.), Hall 10 (2/3, 0/2, 3 r.), Baldasso, Shields 18 (3/6, 4/5, 4 r.), Alviti, Hines 2 (1/1, 3 r.), Datome 7 (0/1, 2/5, 1 r.), Voigtmann 15 (6/7, 1/4, 4 r.). All. Messina.

Arbitri : Attard, Baldini e Borgioni.

Parziali : 16-22; 36-41; 53-66.

Note : tiri liberi Sassari 7/9, Milano 14/15. Percentuali di tiro: Sassari 24/63 (6/27 da tre, ro 7 rd 20); Milano 33/62 (13/29 da tre, ro 9 rd 31).

Sassari. Milano deve usare il suo enorme talento per domare una Dinamo capace persino di risalire e sorpassare al 23’. Finisce poi 61-93 per i campioni d’Italia, che vanno in finale con un 3-0 più faticoso di quanto non dicano le tre vittorie senza sconfitte.

A meno di due minuti dalla fine il PalaSerradimigni tributa la standing ovation a Jack Devecchi, che si ritira dopo 805 partite in biancoblù, al coach Piero Bucchi e alla squadra, riconoscendo la crescita di un gruppo che ha dato tutto. E nel dopo gara anche Massimo Chessa annuncia il suo ritiro dopo oltre 400 gare con la Dinamo. Forse vincere gara-due poteva cambiare le sorti della serie semifinale o forse no, perché davvero l’Olimpia nei momenti difficili ha tirato fuori il talento da Eurolega di Napier, Shields, Voigtmann, Melli e dello stesso Datome (fischiato dai tifosi sassaresi).

La cronaca

La partenza è choc come in gara-uno. Voigtmann e Napier lanciano Milano: 4-13 al 4’. Stephens è dinamico sotto canestro e i cambi garantiscono una migliore difesa, tripla di Gentile per il -3. Riallunga l’Olimpia perché il Banco tira malissimo da tre: 1/11. Anche sul -10 però Sassari reagisce con Robinson che penetra e segna il -2 prima della tripla di Shields, che fissa il parziale di metà partita: 36-41. Al rientro triple di Dowe e Bendzius per il sorpasso, purtroppo l’unico: 42-41 al 23’. Shields ridà coraggio a Milano, infila due bombe, lo seguono i compagni e anche il fischiatissimo Datome che ritocca il massimo vantaggio: +13 al 29’. L’allungo stende un Banco al quale è rimasto solo l’orgoglio.

