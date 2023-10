la Dinamo cresce ma non basta 

Virtus Bologna 80

Dinamo sassari 66

Virtus Bologna : Lundberg 10 (1/4 da tre), Belinelli ne, Pajola 8 (1/1, 1/4, 4 r.), Smith 13 (1/3, 3/5, 1 r.), Mascolo, Cakoc 2 (0/2, 3 r.), Shengelia 10 (3/5, 0/1, 12 r.), Hackett 4 (2/3, 0/1, 3 r.), Menalo, Mickey 10 (5/9, 0/1, 6 r.), Abass 14 (4/5, 2/4, 3 r.), Cordinier 9 (0/1, 2/3, 5 r.). Allenatore Banchi.

Dinamo Sassari : Cappelletti 7 (0/3, 1/1, 2 r.), Pisano ne, Treier 11 (3/3, 1/2, 1 r.), Tyree 7 (3/9, 1/5. 1 r.), Kruslin 7 (0/2, 2/2, 1 r.), Whittaker 9 (3/5, 1/2), Raspino ne, Gentile 2 (1/2, 0/1, 1 r.), Diop 11 (4/6, 2 r.), Gombauld 6 (3/5, 4 r.), McKinnie 4 (2/5, 5 r.), Charalampopoulos 2 (1/3, 0/4, 3 r.). Allenatore Bucchi.

Arbitri : Mazzoni, Grigioni e Valeriani.

Parziali : 18-20; 45-35; 64-50

Note : tiri liberi Bologna 21/25; Sassari 11/13. Percentuali di tiro Bologna 25/52 (9/23 da tre, ro 9 rd 30); Sassari 25/60 (5/17 da tre, ro 5 rd 18).

Piccoli segnali di crescita ma per battere l'imbattibile (in Italia) Virtus ci vuole ben altro. Bologna si impone 80-66. La Dinamo propone un buonissimo approccio (+6 al 13') ma un parziale di 16-1 rivolta il match e lo consegna nelle mani più solide di una squadra che nonostante il doppio impegno di Eurolega ha più energie e soprattutto muscoli dentro l'area e compattezza. Forse non è un caso che nella Dinamo i più in difficoltà siano proprio i giocatori che hanno saltato la preparazione: McKinnie, Charalampopoulos e Tyree sono ancora distanti da una condizione discreta e sbagliano troppi tiri.

I segnali

Da segnalare il primo quintetto base con Whittaker, Tyree, Charalampopoulos, McKinnie e Gombauld. Per il resto difesa discreta a tratti (anche zona match up), qualche gioco a due interessante con tagli degli esterni, alternati a momenti dove emerge la scarsa conoscenza tra i singoli per l'impossibilità nella pre-season di allenarsi tutti insieme.

La cronaca

Brioso l'avvio di Sassari (6-0) ma dopo il time out di Banchi, la Virtus va sul 17-12 al 8'. Il Banco reagisce con due triple di Kruslin e nel secondo quarto va a +6 con due liberi di Treier. A questo punto la Virtus innesta l'intensità da Eurolega e piazza un break da 16-1, i biancoblù sono così preoccupati di raddoppiare sotto canestro che lasciano spazio ai tiratori sull’arco. Al riposo 45-35 con i bolognesi che hanno conquistato il doppio dei rimbalzi e segnato il doppio delle bombe.

L’analisi

La Dinamo riesce a riportarsi sul -6 sia nel terzo che nell'ultimo quarto ma Bologna pizza sempre due-tre canestri di fila che le ridanno un vantaggio in doppia cifra. Il merito dei biancoblù è di non lasciarsi andare e provare sempre a rientrare. Lo ha sottolineato anche il coach Piero Bucchi: «Di positivo c'è che non abbiamo mai mollato. Stiamo lavorando e abbiamo tanto da migliorare ma i margini per crescere ci sono».

