La Dinamo contro Brescia e due grandi ex 

Sassari. A Brescia contro gli ex Bilan e Burnell. In casa di una delle due capolista. Domani alle 16.30 è un test durissimo quello che aspetta la Dinamo, ancora senza Diop e senza Whittaker. La Germani non ha preso parte alle coppe europee per concentrarsi sul campionato e questo le ha consentito di stare alla pari con la Virtus Bologna e lasciarsi dietro una Milano in crisi e anche una Venezia che fatica a emergere nelle due competizioni, così come Tortona. La formazione allenata da Magro ha battuto Pesaro, Napoli, Treviso, Pistoia, Tortona, Cremona e Varese.

Con una sola gara a settimana l'ex biancoblù Miro Bilan diventa ancor di più un fattore: quarto in assoluto per valutazione, secondo rimbalzista con 8,5 palloni presi sotto i tabelloni, e 13 punti segnati. Quello che le statistiche non dicono è la capacità di Bilan di condizionare le difese con la sua presenza e abilità in post basso e la sua capacità di distribuire i palloni ai compagni come fosse un play. L'altro ex è Jason Burnell, ala piccola con la potenza fisica di un'ala grande che dà il meglio quando attacca il ferro: 7 punti col 54% da due.

