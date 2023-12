La Dinamo coglie l’attimo 

DINAMO SASSARI 89

OLIMPIA MILANO 83

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 11 (1/3, 3/5, 5 r.), Pisano ne, Treier 6 (4/4, 1 r.), Tyree 24 (4/5, 3/8, 4 r.), Kruslin 3 (0/2, 0/3, 1 r.), Whittaker ne, Raspino, Gandini, Gentile 11 (1/3, 2/3, 4 r.), Gombauld 12 (6/7, 3 r.), McKinnie 9 (3/6, 1/2, 4 r.), Charalampopoulos 13 (2/2, 1/1, 3 r.). All. Bucchi

EA7 Armani Milano : Lo Maodo(0/2 da tre), Poythress 6 (2/3, 1 r.), Bortolani ne, Tonut 10 (1/2, 1/4, 3 r.), Melli 2 (1/4, 0/1, 4 r.), Kagamate (0/2, 2 r.), Ricci (0/1), Flaccadori 13 (2/3, 3/5), Hall 7 (2/3, 1/4, 1 r.), Caruso ne, Shields 31 (7/8, 5/9, 7 r.), Voigtmann 14 (6/7, 0/4, 5 r.). All. Messina

Arbitri : Attard, Lo Guzzo e Galasso.

Parziali : 20-14, 41-30, 65-58.

Note . Tiri liberi: Sassari 19/24; Milano 11/18. Percentuali di tiro: Sassari 30/54 (10/22 da tre, ro 7 rd 30); Milano 31/62 (10/29 da tre, ro 10 rd 17).

Sassari. Una vittoria esaltante e di squadra. La Dinamo supera Milano 89-83. Meritatamente. Dopo una gara sempre condotta e rimessa in discussione nel finale soltanto da un mostruoso Shiled che ha segnato 4 triple consecutive allontandosi sempre più dall'arco. Sassari ha risposto con quattro giocatori diversi per sigillare la vittoria che rilancia le quotazioni per la Final 8 e sancisce la crisi di Milano, alla terza sconfitta di fila tra campionato ed Eurolega.

E se Milano era senza gli infortunati Baron, Pangos e Mirotic, con Hines fuori per turnover ma comunque sei stranieri in campo (e due nazionali come Caruso e Bortolani non utilizzati), la formazione sassarese era senza il centro Diop e ha lasciato in panchina lo sfebbrato play Whittaker. A proposito: due gare di campionato senza l'americano e due vittorie, contro Scafati e Milano. La situazione è chiara: si può rinunciare a Whittaker e cercare un altro giocatore sul mercato. Dello stesso ruolo se Diop rientra tra una settimana, altrimenti occorrono altre valutazioni.

Cronaca e mosse tattiche

Avvio bruciante: 12-0, con Milano che fa 0/7 al tiro e perde tre palloni. La squadra ospite prova a rientrare sfruttando la verve degli italiani Tonut e Flaccadori (16-12) ma continua a litigare col ferro nel tiro da tre punti (1/14 da tre a metà gara). I campioni d'Italia hanno più stazza e peso, ma coach Bucchi con quintetti leggeri fatti di sole guardie e Treier come lungo ottiene ritmo alto e una difesa che cambia sempre mettendo in difficoltà la circolazione di palla avversaria. Al rientro Milano ci mette più cattiveria in difesa e ritrova il tiro da tre, ma soprattutto si accende nel finale Shields che fa sempre canestro da lontano e pareggia tre volte: sul 74-74 la risposta è un'entrata mancina di Gombauld, sul 80-80 replica Gentile da tre, sul 83-83 è Charalampopoulos a fare canestro dall'arco e poi Tyree, sempre da 3, la chiude.

