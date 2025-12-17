La Dinamo ci è ricascata 

Peristeri 98

Dinamo Sassari 84

Peristeri Betsson : Nichols 17 (5/7, 2/7), Cardenas 12 (1/3, 3/4), Van Tubbergen 27 (10/12, 3/4), Payne 4 (1/4), Ittounas 6 (2/2 da 3), Mouratos 2 (1/2), Thomakos ne, Tziallas ne, Abercrombie 9 (0/1, 3/8), Kaklamankis 5 (1/4), Harris 12 (3/4, 1/1), Jankovic 4 (1/2, 0/3). All. Xanthopoulos.

Banco di Sardegna SS : Pullen 12 (0/4, 3/5), Buie 7 (1/3, 1/2), Zanelli (0/1, 0/1), Seck ne, Beliauskas 7 (2/2, 1/6), Johnson 19 (1/5, 4/8), Ceron, Vincini 14 (6/7), Mezzanotte (0/1), Thomas 5 (2/4, 0/1), McGlynn 12 (5/11, 0/11), Visconti 8 (1/1, 2/4). All. Mrsic.

Arbitri : Tvauri (Geo), Hodzic (Ger) e Langowski (Pol).

Parziali : 27-13, 54-32, 75-55.

Errare è umano, ripetere il primo tempo moscio di Tortona è autolesionista. A Peristeri la rimonta della Dinamo non riesce e i greci vincono 98-84 in un match dove hanno toccato anche il +25. Per la squadra sassarese si dimezzano le possibilità di accesso ai quarti della Europe Cup visto che dopo due turni è ancora a zero punti.

Inspiegabile l'arrendevolezza di alcuni giocatori come Thomas (come a Tortona inconsistente) e la difesa morbida negli uno contro uno. Se non altro nella ripresa Johnson ha iniziato a segnare, mentre Vincini ha confermato di essere il miglior lungo della squadra. Non c'era però un Marshall per avere un quintetto solido.

Cenni di cronaca

Quintetto: Buie, Johnson, Visconti, Thomas e McGlynn. Ancora una brutta partenza per la squadra sassarese che a parte una tripla di Visconti sbaglia tanto in attacco e finisce sotto: 13-3 al 5'. Per un minuto il Banco sembra poter reagire con Pullen e Vincini (20-13 all'8') ma i greci giocano in scioltezza anche contro la zona e scappano: 27- 13. Alla fine del primo quarto Pullen e Johnson hanno 1/10 cumulativo e Thomas e Buie sono ancora a secco. Nel secondo quarto la Dinamo resta anestetizzata e sprofonda a -20. Coach Mrsic assembla un quintetto col doppio centro (Vincini-McGlynn) ma Beliauskas è inconsistente, Johnson continua a litigare col canestro (0/6) e il Peristeri scava il burrone: 44-19 al 17'. McGlynn lotta come un leone, Johnson scalda la mano ma Thomas e Beliauskas restano a secco: -22 al riposo.

Nel terzo quarto un paio di zampate di Thomas, la difesa recupera qualche pallone e risale: 59-44 al 24' e poi 62-50 al 26' sempre con Visconti in evidenza. I greci aumentano di nuovo l'intensità: 75-55. Nell'ultimo quarto è Johnson prima e Beliauska poi a promuovere il tentativo di rientro rientro: 88-79 a 100 secondi dalla fine, però Johnson manda sul ferro la tripla del -6 e Van Tubbergen è un killer.

