La Dinamo ci deve provare 

La Dinamo ha bisogno di una vittoria subito per rilanciarsi. Si gioca stasera al PalaBigi (20.45) e Reggio Emilia non è certo l'avversaria più malleabile, visto che punta almeno al quarto posto. I precedenti nonostante la parità totale (24 vittorie a testa) dicono che in terra emiliana è durissima: solo 4 successi a fronte di 22 sconfitte. In più tra le mura amiche la Unahotels propone la difesa meno battuta del campionato: neppure 75 punti subìti. Del resto con un attacco che segna gli stessi punti di Sassari (80,6) la squadra allenata da Priftis cerca di tenere il punteggio basso e sfrutta la capacità di catturare tanti rimbalzi, ben 40,5. Sotto il profilo di questa specialità è un testa coda, dal momento che il Banco ne cattura soltanto 31,6.

I confronti

I play: Winston segna quasi 17 punti e smazza 5 assist e all'andata è stato il trascinatore del colpaccio al palaSerradimigni (72-79) con 22 punti. Bibbins rientra dopo il doloroso infortunio ai denti con Milano. I cambi sono italiani: il grintoso Uglietti segna meno di Cappelletti che ha 8 punti per gara con 4 assist. Come esterni Reggio ha Barford e Smith (23 punti in due) e da cambio l'ex Dinamo Vitali e il cagliaritano Grant. Spetterà a Fobbs e Sokolowski frenarne l'impeto e gli attacchi al ferro. Come ali e lunghi Reggio ruota il tuttofare Cheatam (11 punti col 39% da tre e 5,5 rimbalzi), il muscolare Faried (quasi 7 rimbalzi) e Faye (10 punti e quasi 8 rimbalzi). Per la Dinamo è Thomas l'ago della bilancia perché è l'unico che atleticamente può stare alla pari con gli avversari, mentre Bendzius e Halilovic la mettono più su tecnica e furbizia.

RIPRODUZIONE RISERVATA