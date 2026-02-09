VaiOnline
Basket.
10 febbraio 2026 alle 00:46

La Dinamo chiude a “casa Spissu” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. Da Udine a Saragozza in 48 ore. La Dinamo dal Friuli ha raggiunto la Spagna dove stasera alle 20 gioca l'ultima partita della Europe Cup Fiba. Entrambe le formazioni sono state già eliminate, ma la formazione che schiera un ex, il sassarese Marco Spissu, ha battuto la settimana scorsa il Petkimspor. Curiosamente entrambe arrivano da una sconfitta nei rispettivi campionati, dove faticano a mantenersi lontano dalla zona retrocessione. Il Saragozza ha perso infatti in casa contro Bilbao: 82-84.

All'andata Spissu ha vinto nel suo PalaSerradimigni per 94-75, ma va ricordato che quella era una Dinamo senza Buie, Johnson, Beliauskas e Marshall. Rispetto a quella partita gli spagnoli hanno innestato Isaiah Washington e Josh Richardson, giocatore di assoluto livello ed esperienza selezionato dai Miami Heat al secondo giro del Draft Nba 2015 (40ª scelta assoluta) ed ex Philadelphia, Dallas, Boston, Spurs e Pelicans. Elementi chiamati ad alzare il livello di intensità e qualità del roster che ha già un trio di ottimi giocatori: l'alapivot Robinson (quasi 15 punti di media), Santi Justa (18 punti) e il play Bell-Haynes, che viaggia a 14 punti per gara.

Al di là delle dichiarazioni di facciata al Banco la gara interessa solo come allenamento, perché domenica arriva a Sassari il Tortona ed è fondamentale vincere per tenere lontano l'ultimo posto, occupato da Treviso.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari si ferma a Roma

I rossoblù reagiscono solo dopo il secondo gol di Malen 
l Nello sport
Viabilità

Complanari e deviazioni: viaggio a ostacoli sulla 131

L’elenco infinito dei lavori da Sassari a Cagliari L’Anas: molti chiuderanno fra primavera ed estate 
Marco Noce
Tunis (Sardegna 20Venti) in pole per la presidenza, ma Todde frena

Energia, scontro M5S-Pd

Commissione speciale, il nodo della guida al centrodestra 
Roberto Murgia
palchi e polemiche

Bad Bunny fa infuriare Trump: «Uno schiaffo agli Stati Uniti»

L’attacco dopo lo show “multietnico” al Super Bowl 
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
Il professore Antonino Zichichi durante l'intervento tenuto oggi, 19 maggio 2010, in apertura dei lavori di Research, la ''borsa'' della ricerca. MATTEO BAZZI/GID
1929-2026

Addio a Zichichi, scienziato del popolo

Se n’è andato nel sonno a 96 anni il padre dei laboratori del Gran Sasso 