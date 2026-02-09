La Dinamo chiude a “casa Spissu” 

Sassari. Da Udine a Saragozza in 48 ore. La Dinamo dal Friuli ha raggiunto la Spagna dove stasera alle 20 gioca l'ultima partita della Europe Cup Fiba. Entrambe le formazioni sono state già eliminate, ma la formazione che schiera un ex, il sassarese Marco Spissu, ha battuto la settimana scorsa il Petkimspor. Curiosamente entrambe arrivano da una sconfitta nei rispettivi campionati, dove faticano a mantenersi lontano dalla zona retrocessione. Il Saragozza ha perso infatti in casa contro Bilbao: 82-84.

All'andata Spissu ha vinto nel suo PalaSerradimigni per 94-75, ma va ricordato che quella era una Dinamo senza Buie, Johnson, Beliauskas e Marshall. Rispetto a quella partita gli spagnoli hanno innestato Isaiah Washington e Josh Richardson, giocatore di assoluto livello ed esperienza selezionato dai Miami Heat al secondo giro del Draft Nba 2015 (40ª scelta assoluta) ed ex Philadelphia, Dallas, Boston, Spurs e Pelicans. Elementi chiamati ad alzare il livello di intensità e qualità del roster che ha già un trio di ottimi giocatori: l'alapivot Robinson (quasi 15 punti di media), Santi Justa (18 punti) e il play Bell-Haynes, che viaggia a 14 punti per gara.

Al di là delle dichiarazioni di facciata al Banco la gara interessa solo come allenamento, perché domenica arriva a Sassari il Tortona ed è fondamentale vincere per tenere lontano l'ultimo posto, occupato da Treviso.

