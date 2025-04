La Dinamo chiede punti al Derthona 

Sassari. Puntellare il decimo posto e capire se si può migliorare la posizione anche per avere più chance di una chiamata nelle coppe europee. Stasera alle 17.30 la Dinamo ospita al PalaSerradimigni un Tortona che la precede in classifica di sei lunghezze, anche in virtù del successo in volata all'andata per 71-68. La squadra piemontese potrebbe accusare la fatica del duro match infrasettimanale giocato sul campo del Gran Canaria, per l'andata dei quarti della Champions league dove ha ceduto 93-89 all’overtime.

La formazione di Bulleri è in striscia positiva da quattro giornate, come non accadeva da due stagioni. Si tratta di capire se con la salvezza in cassaforte le motivazioni del gruppo biancoblù restino forti per esprimere quella energia e intensità anche in difesa che hanno consentito di raddrizzare un campionato che si era fatto molto pericoloso. Nella stagione passata a salvezza acquisita la Dinamo guidata allora da Markovic ebbe un vistoso calo e rimase fuori dai playoff per colpa della classifica avulsa, nonostante i 28 punti. Quest'anno però Venezia e appunto Tortona sono già a 28 punti ma con cinque turni da disputare, mentre Sassari è a quota 22. ( g.m. )

