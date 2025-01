La Dinamo cerca un pivot e nuove emozioni 

Sassari. Solowski la settimana prossima, Udom fra tre settimane, Renfro a fine febbraio, il nuovo pivot straniero appena si trova il giocatore giusto. Ieri mattina, alla vigilia del match contro la Segafredo Bologna (una delle quattro capolista di Serie A), Federico Pasquini ha tracciato la cronologia dei rientri degli infortunati e confermato la ricerca di un centro. General manager dalla stagione 2011/12, con l'avvento di Stefano Sardara e soci in società, Pasquini ha parlato del momento critico per la Dinamo, con risultati insoddisfacenti e l'entusiasmo della piazza ai minimi storici. Tanto che anche il direttore generale Jack Devecchi si è esposto per garantire: «Stiamo tutti lavorando al 120 per cento per fare meglio sia sul campo che fuori dal campo».

Carenza di emozioni

Pasquini ha ammesso: «Noi in questi due anni non abbiamo fatto bene come nei precedenti, nessuno di noi è contento, mi dispiace che la squadra non riesca a dare emozione, neppure quando vince». Aspetto sul quale il gm Pasquini si è confrontato anche col neo head coach Massimo Bulleri: «In questo momento non ragioniamo su attacco e difesa, ma è il momento di tuffarsi per terra, di prendere un rimbalzo in più, dare di più a livello emotivo. Dobbiamo focalizzarci sul presente, per come stiamo lavorando c’è la possibilità di compattare tutto, anche per questo abbiamo scelto la soluzione interna con Bulleri come allenatore».

Equilibri e mercato

Il gm biancoblù ha spiegato così la scelta dell'ingaggio della guardia Gazi al posto dell'infortunato Sokolowski che è un'ala. «La squadra stava andando bene e ci serviva un giocatore più difensivo e con capacità di creare in attacco, non volevamo stravolgere la squadra e intasare la squadra nel reparto lunghi, e abbiamo pensato di spostare Veronesi da 4 quando serviva. Poi siccome quando piove, dopo grandina, si è fatto male Renfro».

Ora più che mai il lungo è necessario, perché anche l'eventuale rientro di Sokolowski per la gara di Scafati o quella contro Milano non basta a riempire la casella di un reparto che in questo momento ha un solo “4”, Bendzius, e due centri, Halilovic e Vincini. «Siamo alla ricerca di un 5 atletico ma non c’è un giocatore giusto per noi, già allenato e con la fame. Non vogliamo ripetere un tentativo come per Smith l'anno scorso, andato male».

Si è anche parlato del “Sardinia Day”, giornata speciale dedicata all'artigianato sardo: domani contro la Virtus Bologna la Dinamo indosserà una maglia speciale.

