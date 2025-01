La Dinamo cerca serenità e punti a Napoli 

Sassari. Mezzogiorno al buio alle falde del Vesuvio. La gara di Napoli (inizio alle 12) è una doppia incognita. La prima perché non c'è più il tecnico Nenad Markovic e la guida è affidata a Massimo Bulleri che ha detto: «Dobbiamo ritrovare serenità, sorriso e armonia». Come di consueto non si sa quali giocatori scenderanno in campo, data l'assenza di comunicati sulla situazione infermeria. Dovrebbero stare meglio il play Bibbins e la guardia Gazi, non sono utilizzabili l'alapivot Udome e il lungo Renfro, mentre resta il mistero sull'ex Sokolowski.

La seconda incognita la propone la squadra di casa, rivoluzionata rispetto a quella che ha perso al PalaSerradimigni 94-76. È cambiato l'allenatore, con Milicic sostiutito da Giorgio Valli, a Sassari esattamente 20 anni fa, in A2. Sono nuovi tutti gli stranieri: il play Pullen (20 punti di media), il play-guardia Green (12 punti), l'alapivot Zubcic (10 punti e 4 rimbalzi) e il centro Bentil (16 punti e 6,6 rimbalzi) più il play Pangos (11 punti e 7 assist) non entrato al PalaSerradimigni. Inalterata la pattuglia italiana, dove l'ex Treier produce 7 punti e 3 rimbalzi.

