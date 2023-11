La Dinamo cerca la vittoria-bis con il Ludwisgburg 

Sassari. La Dinamo si tuffa in Champions league con l'obiettivo di rilanciarsi anche in campionato. Stasera al PalaSerradimigni (inizio alle 20.30) c'è il Ludwigsburg, battuto in Germania con scarto di 10 punti. Fare il bis significherebbe ipotecare il terzo posto che garantisce lo spareggio per proseguire nella coppa europea. Sarebbe soprattutto una botta di adrenalina per la squadra di Bucchi che con la sconfitta di Pistoia ha visto quanto sono ancora fragili i miglioramenti di un gruppo che fatica senza il talento di Bendzius e l'energia fisica di Diop. E dal momento che sabato arriva Scafati con gli ex Robinson e Logan, i biancoblù hanno bisogno di una spinta psicologica per battere un'avversaria alla portata ma col morale e la classifica più alti.

La società chiama a raccolta i tifosi e lancia l'iniziativa due gare europee al prezzo di una. Chi acquista il biglietto per la sfida di stasera pagherà soltanto un euro per il match del 20 dicembre contro i polacchi dello Stettino, partita che sarà decisiva per il piazzamento nel girone di Champions. Per inciso, simile iniziativa è stata varata per le Dinamo Women: chi compra il biglietto per la gara di Eurocup femminile di domani contro il Chomutov potrà assistere domenica alla partita di campionato contro il Battipaglia spendendo soltanto un euro.

Il Ludwigsburg

La squadra tedesca è attualmente nona nella Bundersliga ma deve recuperare una gara. All'andata il Banco ha vinto con una solidissima prestazione corale (otto giocatori che hanno segnato almeno tre canestri, cinque in doppia cifra) e i rimbalzi della coppia Gombauld-McKinnie, con ben 21 recuperi sotto i tabelloni. La conformazione fisica del Ludwigsburg ben si adatta alla Dinamo priva del centro Diop, perché ha due pivot che non superano i 201cm (Edigin e Childs) e quindi sia McKinnie, sia Treier possono giocarsela ad armi pari pur essendo delle ali. Contenere meglio il play Graves (22 punti all'andata) e concedere tiri meno facili dall'arco dei tre punti sono le altre chiavi per battere ancora i tedeschi. Serve una risposta del gruppo soprattutto in termini caratteriali, altrimenti la stagione continuerà a ballare tra l'anonimato e la delusione.

