La Dinamo cerca in Europe Cup la vittoria che manca 

Sassari. Prova a rigenerarsi nella Europe Cup Fiba la Dinamo, che stasera ospita al PalaSerradimigni (20.30) il Rasta Vechta. La squadra tedesca è in testa al Gruppo G con percorso netto: 91-72 sui rumeni del Valcea, battuti anche dal Banco di Sardegna e 98-82 contro lo Sporting CP 98-82. Ai biancoblù di Bulleri servono almeno due vittorie, meglio tre, nelle quattro partite rimaste per avere chance di superare la fase a gironi che premia oltre alle prime anche le sei migliori seconde.

Sarà anche l'occasione per preparare le due prossime sfide di campionato, che hanno un peso specifico notevole in chiave salvezza nonostante siano solo quinto e sesto turno, visto che finora Thomas e compagni hanno sempre perso. Contro Udine e Cantù, la formazione sassarese avrà il vantaggio del fattore campo e non a caso la società sta già lanciando messaggi per chiamare a raccolta i tifosi. Il tecnico Bulleri avrà tutti i giocatori a disposizione. Nella gara di Bologna sono rientrati infatti Mezzanotte e Ceron, che hanno recuperato dai problemi fisici.

L'avversaria europea

Il Rasta Vechta è club che nell'ultimo decennio ha oscillato tra la Bundersliga e la ProA, la seconda serie di Germania. Il massimo risultato ottenuto è stato il quarto posto nel 2019, mentre l'anno scorso hanno chiuso al dodicesimo posto. In questo campionato hanno un bilancio in equilibrio: due vittorie e due sconfitte. Per entrare nella fase a gironi hanno dovuto superare nelle eliminatorie i bulgari del Balkan.

Nel roster spicca il play Tommy Kuhse, la stagione passata nel Derthona Tortona, che sta girando a 18 punti (ma col 23% nelle triple) e 7 assist. Altro elemento di spicco il play-guardia Alonzo Verge, con 14 punti (tira male da tre) e 6,5 assist. Come tiratore è decisamente meglio la guardia Tevin Brown, 12 punti col 60% da tre, e attenzione ai 5,5 rimbalzi. L'altro esterno prolifico è Tj Bamba, rookie che sta girando a 11,5 punti.

Meno sostanzioso dal punto di vista offensivo l'apporto dei centri e delle alipivot. Il migliore è l'alapivot Philipp Herkhenoff che sfiora i 10 punti ma aiutandosi col tiro da tre, mentre è un rookie il centro Malcolm Dandridge.

RIPRODUZIONE RISERVATA