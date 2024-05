La Dinamo cerca due italiani di valore 

Sassari. Il ritiro di Gandini, il saluto ufficiale della società con ringraziamento a Kruslin dopo quattro stagioni («rimarrai uno di noi») si aggiungono alla partenza per Trapani di Gentile (un mese fa) e al quasi certo approdo di Diop in un club che farà almeno l'Eurocup. Non c'è solo da ricostruire quasi del tutto una squadra, ma anche da ricomporre il nucleo del gruppo. Non bastano i due biancoblù sotto contratto, il play Cappelletti, e il veterano Bendzius. Degli “italiani” potrebbe restare l'ala Treier (sarebbe il 5° campionato con la Dinamo) ma la sua scelta sarà una delle ultime in sede di mercato. Al Banco occorrono due italiani se non da quintetto almeno da rotazione, cioè da primi otto. Tenuto conto che Cappelletti è un play, servono una guardia-ala e un lungo. Cosa offre il mercato?

Italiani appetibili

Con la retrocessione si liberano gli italiani di Brindisi e Pesaro. E non sono affatto male. A Brindisi c'è Riisma, estone di formazione italiana, 196cm di altezza. Ha prodotto nelle ultime due stagioni 3,5 punti in 13 minuti. Ha 22 anni quindi si può pensare a un pluriennale di investimento. A Pesaro ha fatto molto bene prima dell'infortunio il centro Totè, 211cm, classe 1997: 13 punti punti e 5 rimbalzi di media in 25 minuti. Come cambio può essere una buona soluzione. Visconti è una guardia di 198cm, classe 1998, giocatore che continua acrescere e ha segnato quest'anno 7 punti in 17 minuti col 32% nelle triple. Per lui e per Totè (se a posto fisicamente) può valer la pena almeno un biennale se si vuole costruire qualcosa.

