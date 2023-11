La Dinamo cerca conferme 

Sassari. «La vera Dinamo è quella che avete visto contro Trento e dobbiamo ancora crescere»: parola di Stephane Gombauld. Il centro francese è fiducioso sulla trasferta a Pistoia. La squadra è cresciuta e lui è cresciuto, sfiorando spesso la doppia doppia e distinguendosi pure come stoppatore. «Col coach e gli altri tecnici sto lavorando soprattutto sulla durezza mentale e poi mi hanno chiesto di portare più fisicità sotto i tabelloni, oltre che lavorare sul tiro e sul rimbalzo». Domani la squadra sassarese gioca a Pistoia a mezzogiorno, orario inedito o quasi per Gombauld: «Ho giocato a quell'ora quando avevo 15 anni, ma non credo ci sia molta differenza. La differenza è invece tra giocare in casa e in trasferta, fuori casa dobbiamo essere molto più solidi mentalmente e restare uniti».

Confronti

Sassari e Pistoia hanno due vittorie a testa. Il Banco ha sconfitto Treviso e Trento ma sempre al PalaSerradimigni, senza mai vincere fuori casa. Pistoia ha sconfitto Brindisi e Venezia, ma ha anche perso contro Varese di un solo punto e ha differenza canestri migliore di quella dei sassaresi. La squadra toscana ha un terzetto di giocatori di grande talento offensivo, ognuno capace di andare anche oltre i 20 punti a partita: il play Moore, la guardia Willis e l'ala Varnado. Per Gombauld si prospetta una grande sfida contro il centro nigeriano Ogbeide che sfiora i 12 punti a partita e cattura oltre 9 rimbalzi. Decisamente minimo l'apporto offensivo degli italiani: 5 punti complessivi di media tra Del Chiaro, Saccaggi e Della Rosa.

