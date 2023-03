La Dinamo cerca a Verona l’ottava di fila  

Sassari. «Attenzione a Verona che ha nuovi giocatori e vale più della classifica espressa», avverte il coach Piero Bucchi alla vigilia della trasferta. Domani alle 17 la Dinamo è di scena sul campo della Tezenis che lotta per evitare la retrocessione. L'obiettivo di Sassari è invece conquistare l'ottava vittoria consecutiva per ipotecare il quarto posto.

All'andata stravinse il Banco 101-79, ma come sottolineato da coach Bucchi quella Verona neopromossa ha cambiato diversi giocatori. Sono quattro le novità rispetto alla partita giocata al PalaSerradimigni: il talentuoso esterno Bortolani, che segna 11 punti col 64% da due, l'ala veterana Pini, l'ala americana Simon che ha debuttato a Varese con 10 punti e 4 rimbalzi, la potente guardia Sanders. Il tecnico Bucchi dice: «Sono molto bravi nei rimbalzi e nelle palle recuperate, dovremo fare attenzione su tutto. È una squadra che ha dimostrato di essere competitiva e preparata, siamo sicuri che non sarà una gara semplice».

Oltretutto la Dinamo non sarà al completo perché l'ala Jones non è ancora a posto e si è allenato a parte Kruslin per una botta ricevuta nel match contro Tortona. Dovrebbe invece rientrare il play Robinson. ( g.m. )

