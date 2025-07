La Dinamo cede il baby Trucchetti a Pesaro 

Giornata di sorteggi europei per le due Dinamo. La squadra maschile è stata inserita nel girone G della Europe Cup Fiba. Se la vedrà contro lo Sporting CP (Portogallo) che figura come testa di serie, mentre la squadra sassarese è stata considerata in seconda fascia. Le altre due avversarie sono il CS Vâlcea (Romania) e la vincente del turno di qualificazione tra i bulgari del BC Balkan e i tedeschi del Rasta Vechta. Il coach Bulleri dice: «Ci troveremo ad affrontare un gruppo competitivo. Il basket portoghese e quello rumeno sono sicuramente movimenti in crescita. La FIBA Europe Cup sarà importante per noi nell’economia del prossimo campionato: ci teniamo molto e faremo di tutto per arrivare il più lontano possibile». Intanto c’è la risoluzione consensuale del contratto col sassarese Stefano Trucchetti. Il play, che si è appena laureato campione d’Europa Under 20, andrà a Pesaro.

Le Women

«L’urna ci ha riservato l’avversaria più forte», commenta il coach Paolo Citrini dopo il sorteggio per gli accoppiamenti nelle qualificazioni di Eurocup femminile. La Dinamo Women giocherà contro il Panathlitikos Sykeon: andata in Grecia, ritorno al PalaSerradimigni.

RIPRODUZIONE RISERVATA