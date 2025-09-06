VaiOnline
07 settembre 2025 alle 00:32

La Dinamo cede al Bayern dopo l’overtime 

La Dinamo si fa superare dal Bayern Monaco al supplementare: 86-89. Saranno quindi i tedeschi e l'Armani Milano a giocarsi al PalaPirastu (inizio alle 20.30) la conquista del 15° “City of Cagliari”. Sassari invece giocherà contro il Gran Canaria alle 18 la “finalina” per il terzo posto del quadrangolare organizzato dalla Fip Sardegna.

Se la squadra di Bulleri era al completo, il Bayern era dimezzato dalle assenze a causa dei nazionali impegnati con la Germania agli Europei.

La Dinamo inizia col quintetto Buie, Johnson, Marshall, Thomas e McGlynn che con la sua energia trascina al 15-6 del 7'. Tanti cambi già nel primo quarto, con un quintetto total white (solo Beliauskas come straniero) è 21-13. Nel secondo quarto il vantaggio tocca anche il +11 con la tripla di un Zanelli molto positivo. Al riposo è 38-29.

Il combattivo McGlynn sale a 13 puntima commette pure il quarto fallo. Le triple di Jessup riavvicinano il Bayern che impatta al 28': 46-46. Marshall fa vedere qualche lampo in attacco ma Sassari non riesce a metterla al sicuro e i tedeschi prima impattano e poi sorpassano : 71-74 al 39'. Beliauskas accorcia e poi Thomas firma da sotto il sorpasso. Mays segna dalla lunetta per il nuovo sorpasso, Thomas pareggia 77-77 e si va al supplementare, dove il Bayern è più lucido. Da segnalare qualche minuto con il quintetto piccolo con Marshall da “4” e uno con l'uso di Thomas da centro.

Dinamo Sassari : Buie 5 (8 assist), Zanelli 6, Beliauskas 14, Johnson 15, Marshall 16 (7 rimbalzi), Ceron, Mc Glynn 13, Thomas 8, Mezzanotte 9, Vincini. All. Bulleri.

