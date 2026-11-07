La Dinamo  cede a Cividale negli ultimi 10’  

Ueb Cividale 70

Dinamo Sassari 67

Gesteco Cividale : Mobio 2 (1/2, 0/1), Tio Tiagande 4 (2/2), Redivo 38 (14/20, 2/7), Ferrari ne, Bottelli 2 (1/2), Baldi Rossi 11 (3/8, 1/3), Vecchiola 3 (1/5), Costi (0/2, 0/3), Teko ne, Bellinaso 5 (1/2, 1/2), Berti 5 (0/3, 1/1), Cesana (0/3, 0/2). All. Pillastrini.

Banco di Sardegna SS : Flood 3 (0/2, 1/1), Cipriano, Longo, Grande 7 (1/4, 1/8), Pisano 2 (1/1), Nobili 9 (3/7, 0/1), Brooks 14 (5/7, 1/2), Riismaa 8 (2/6, 0/3), Monaldi ne, M. Vitali 9 (0/4, 2/3), Aromando 14 (3/4, 1/2). All. L. Vitali.

Arbitri : Nuara, Tallon e Frosolini.

Parziali : 14-15; 36-40; 49-57.

Note : usciti per 5 falli Nobile e Pisano. Percentuali di tiro: Cividale 28/68 (6/24 da tre); Sassari 21/55 (6/20). Tiri liberi: Cividale 8/10; Sassari 18/22. Rimbalzi: Cividale 12 off 26 dif (Berti 11); Sassari 9 off 27 dif (Brooks 7).

Ripiomba nell’anonimato la Dinamo. Gioca benino e conduce per 30 minuti ma rovescia con un calcio il secchio del latte riempito (cit. coach Nikolic). Vale a dire si blocca nei primi cinque minuti dell’ultimo quarto subendo un break di 10-0 e consegna l’inerzia al Cividale del Friuli che vince 70-67. La serata ha un eroe casalingo: l’italoargentino Lucio Redivo che sembra posseduto dallo spirito del greco Nikos Galis, firma 38 punti. Viceversa per Sassari tante perplessità, che vanno oltre l’assenza preventivata del lungo Nze e quella a sorpresa del play Monaldi, fermato da un problema fisico: ma come mai così tanti infortuni non da trauma? Il dubbio più grande nel reparto esterni, senza Monaldi e con Grande dalla mano fredda dopo tante ottime gare: non c’è stato nessuno in grado di aiutare i lunghi in attacco. Né il poco consistente Flood, né Michele Vitali, ancora indietro come condizione non solo fisica.

I momenti chiave

Partenza ottima del Banco: 0-8 e 5-13, con Brooks padrone del parquet. I friulani risalgono sino a -1 ma Nobili si fa vedere in area anche per smistare i palloni per i tiratori e le due triple di Michele Vitali (unici squilli, purtroppo) portano al +9. Col doppio lungo Cividale regge, anche perché Redivo è immarcabile col suo palleggio, arresto e tiro. Nella terza frazione la Dinamo resiste all’avvicinamento friulano (49-50) con 7 punti di fila del redivivo Aromando. Inizia l’ultimo quarto: black out offensivo con scelte poco lucide. Redivo imperversa, Cividale fa 10-0 e nel finale punto a punto ha più determinazione. Grande sulla sirena, da sette metri, scheggia il ferro con la tripla improbabile del possibile pareggio.

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