La Dinamo c’è, ma vince Milano 

Olimpia 80

Dinamo 75

Emporio Armani Milano : Pangos 2 (0/1 da tre, 1 r.), Tonut, Melli 4 (1/3, 8 r.), Baron 12 (1/2, 3/5, 2 r.), Napier 14 (4/6, 0/5, 3 r.), Ricci (0/2 da tre, 3 r.), Alviti ne, Baldasso ne, Shields 14 (5/7, 1/5, 4 r.), Hines 6 (2/2, 1 r.), Datome 19 (2/2, 4/8, 3 r.), Voigtmann 8 (1/2, 2/4, 6 r.). All. Messina

Banco di Sardegna Sassari : Jones 7 (2/5, 1/3, 4 r.), Robinson 6 (2/4, 0/4, 1 r.), Dowe 12 (5/6, 0/3, 9 r.), Kruslin 3 (0/1, 1/4, 2 r.), Devecchi, Treier 4 (0/1, 1/3, 1 r.), Chessa ne, Stephens 10 (5/5, 3 r.), Bendzius 21 (3/4, 4/9, 1 r.), Gentile 2 (1/2, 0/2), Raspino (0/1, 2 r.), Diop 10 (2/3, 0/1, 5 r.). All. Bucchi.

Arbitri: Lanzarini, Bartoli e Valzani.

Parziali : 13-19; 39-38; 60-56.

Note: r iri liberi: Milano 16/25; Sassari 14/18. Tiro: Milano 26/54 (10/30 da tre, ro 8 rd 28); Sassari 27/60 (ro 6 rd 24).

Va vicina al colpaccio e a riaprire la serie, questa Dinamo. Ma al Forum, Milano ha un pizzico di fortuna con due palloni regalati negli ultimi secondi da Sassari. Li sfrutta per vincere in volata e portarsi sul 2-0. Manca una vittoria ai campioni d'Italia per difendere il titolo in finale. La squadra di Bucchi ha dimostrato però di essere viva e giovedì spera anche nella spinta del PalaSerradimigni per vincere e guadagnarsi gara 4sempre in casa. Nell’arco dei 40 minuti Banco ha giocato leggermente meglio. Subito aggressiva e intensa, subito in testa trascinata dal ritrovato Bendzius, che però per 30' non ha avuto emuli nel tiro da tre punti. Viceversa Milano ha pescato a sorpresa Datome: 19 punti, miglior prova dellì’anno

La cronaca

Nel primo quarto Sassari aggredisce e si butta sui palloni vaganti, Milano fatica in attacco. Riecco Bendzius: 3 triple ed è anche +8 al 9' e addirittura +9 al 12' su entrata di Robinson. Dall’altra parte un sardo fa del male alla squadra sarda: Datome segna da fuori, l'atmosfera si surriscalda al Forum e un paio di fischi arbitrali favoriscono obiettivamente la rimonta milanese: buona la stoppata di Diop su Hines che invece viene giudicata fallo, tecnico a Bucchi per proteste. Sassari va sotto ma l’asse Dowe-Stephens funziona e Bendzius ha mano sempre calda: -1 al riposo. L'equilibrio sembra spezzarsi a metà dell'ultimo quarto: 71-61 per l'Olimpia. Ma Sassari ha orgoglio e risale sino al -2 con Dowe, poi Jones si fa sfuggire il rimbalzo dalle mani a 27 secondi dalla fine.

Coach Piero Bucchi tra rimpianti e convinzione: «Torniamo a casa con grande fiducia e speriamo di giocare due partite davanti al nostro pubblico».

