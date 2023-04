La Dinamo cambia marcia e vola 

Dinamo sassari 103

Pall. Trieste 80

Banco di Sardegna SS : Jones 12 (2/3, 2/7, 4 r.), Robinson 18 (5/8, 2/5), Dowe 17 (5/9, 2/3, 4 r.), Kruslin 11 (1/2, 3/5), Gandini ne, Devecchi (0/1 da tre), Treier 2 (1/1, 2 r.), Chessa, Stephens 2 (1/4, 4 r.), Bendzius 18 (2/3, 4/6, 2 r.), Gentile 8 (1/2, 1/1, 3 r.), Diop 15 (7/9, 10 r.). All. Bucchi

Pall. Trieste : Bossi 8 (1/3, 2/3, 1 r.), Spencer 3 (1/1, 2 r.), Deangeli 4 (2/2), Ruzzier 11 (3/5, 1/4, 4 r.), Campogrande 6 (0/1, 2/7, 6 r.), Videra 4 (2/4, 3 r.), Stumbris 8 (1/1, 2/7, 2 r.), Bartley 18 (4/11, 2/4, 8 r.), Lever 3 (0/2, 1/1, 2 r.), Terry 14 (7/8, 0/2, 6 r.). All. Legovich

Arbitri : Giovannetti, Nicolini e Paglialunga.

Parziali : 23-23; 43-42; 76-64

Note . Tiri liberi: Sassari 11/15; Trieste 8/12. Percentuali di tiro: Sassari 39/69 (14/28 da tre, ro 9 rd 21); Trieste 31/65 (10/27 da tre, ro 16 rd 20).

Sassari. Il settimo sigillo casalingo di fila rende onore alle 800 partite in biancoblù di Jack Devecchi (ovazione e maglia speciale) e conferma Sassari al quarto posto. Evitando l’aggancio di Venezia, corsara a Brescia. C’è anche la certezza dei playoff, ma è solo una sottolineatura in un trend abituale per la Dinamo che solo una volta ha mancato gli spareggi scudetto. Qualche scoria mentale nel primo tempo, chiuso avanti solo di un punto, poi un terzo quarto determinato in difesa per un break di 21-4 che ha di fatto deciso il match.

Cenni di cronaca e tattica

Nel primo tempo la Dinamo prova qualche strappetto , ma non riesce mai ad andare oltre i 6-7 punti di vantaggio: Jones è rigenerato anche mentalmente dal quintetto , Diop risponde per le rime ai lunghi ospiti. Trieste coi rimbalzi offensivi e i secondi tiri si tiene a galla e chiude al riposo vicinissima: 43-42. Nel terzo quarto l’intensità difensiva è diversa e Bendzius scalda la mano indicando con due triple la via per la fuga. Questa volta non c’è zona che tenga, anche perché Sassari parte in contropiede e Robinson sigla il +17. Gara di fatto finita. Nell’ultima frazione giganteggia Diop ma non è una novità. La prestazione corale è nei numeri: 6 biancoblù in doppia cifra, 28 assist: il piacere di passarsi la palla e giocare insieme.

