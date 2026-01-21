La Dinamo cade in Turchia e saluta la Europe Cup 

Aliaga Petkimspor 82

Dinamo 70

Aliaga Petkimspor Smirne: Brown 9 (1/1, 2/6), Guler ne, Whittaker 15 (6/7, 1/3), Efianayi 11 (1/2, 2/4), Franke 18 (2/4, 4/8), Blumbergs 11 (4/4, 0/4), Kurtuldum 2 (1/1, 0/1), Sonsirma (0/1 da tre), Kaba ne, Sav 4 (1/1, 0/1), Sajus 10 (3/6), Floyd 2 (1/2). All. Civgin.

Banco di Sardegna Sassari: Pullen 17 (4/10, 2/5), Buie 7 (3/5, 0/3), Zanelli 7 (0/1, 1/4), Seck ne, Johnson 2 (1/1, 0/1), Ceron 4 (0/1, 0/1), Casu ne, Vincini 4 (2/3), Mezzanotte 2 (1/2), Thomas 12 (6/9, 0/4), McGlynn 10 (5/8, 0/1), Visconti 5 (2/2, 0/2). All. Mrsic.

Arbitri: Straube (Ger), Ceccarelli (Fra) e Tvauri (Geo).

Parziali: 20-25, 47-43, 66-57.

Note: tiro Smirne 29/56 (9/28 da tre); Sassari 27/63 (3/21 da tre). Tiri liberi: Smirne 15/22; Sassari 13/16. Rimbalzi: Smirne 12 off 30 dif; Sassari 7 off 19 dif.

Sprazzi della bella Dinamo di un mese fa, ma non bastano per evitare la sconfitta in Turchia. Purtroppo è tragica la percentuale nelle triple (3/21), inoltre Thomas e compagni soccombono a rimbalzo. A Smirne si impongono i padroni di casa dell'Aliaga Petkimspor per 82-70, grazie al break di 15-3 negli ultimi cinque minuti. La squadra sassarese esce dalla Europe Cup e tutto sommato è meglio così, meglio concentrarsi sul campionato.

La cronaca

Buono l'approccio del Banco di Sardegna, che ha ritrovato in quintetto Buie (primo tempo incoraggiante) e Johnson (ancora indietro fisicamente) riuscendo ad andare in vantaggio per toccare il +7 al 12': 22-29 con McGlynn in schiacciata. L'efficace Thomas del primo quarto (10 punti) si è però spento, mentre è stato più costante Pullen che ha sfoderato una prova da 17 punti. I turchi hanno rimontato e sono passati avanti grazie alle triple di Franke e ai canestri dell'ex Whittaker, avvelenatissimo. La formazione di Izmir (l'antica Smirne) è andata addirittura a +13 nel terzo quarto. La Dinamo ha rimontato con un quintetto di “panchinari” aiutati da Pullen e McGlynn che con un parziale di 17-4 hanno impattato 67-67 al 34'. I turchi hanno aumentato la pressione difensiva, Sassari si è sciolta velocemente incassando un break letale.

