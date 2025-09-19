La Dinamo cade a Trento  Stasera match col Trapani 

Trento 74

Dinamo 70

Dolomiti Energia Trentino : Steward 18, Jones 9, Niang 3, Jogela 10, Forray 4, Airhienbuwa 1, Mawugbe 2, Aldridge 16, Jakimovski 9, Bayehe 2, Hassan, Battle. All. Cancellieri.

Banco di Sardegna Sassari : Marshall 17, Buie 6, Zanelli ne, Seck ne, Beliauskas 14, Johnson 4, Ceron 5, Casu ne, Vincini 2, Mezzanotte 2, Thomas 13, McGlynn 4. All. Bulleri.

Parziali : 25-16; 38-35; 55-53.

I padroni di casa di Trento battono la Dinamo nel Memorial Brusinelli che di amichevole ha avuto ben poco, vista la tensione in campo. Al 36' Thomas e Mawugbe si sono affrontati rimediando l'espulsione e stessa sorte è toccata a Forray e Bayehe, entrati in campo dalla panchina. La squadra sassarese affronterà oggi alle 17.30 il Trapani dell'ex Cappelletti nella finalina per il terzo posto, Trento e Udine si contenderanno il trofeo. Coach Bulleri parte con McGlynn in quintetto. Equilibrio per 4', poi Trento allunga sfruttando le difficoltà in attacco del Banco che chiude il primo quarto a -9. Marshall e Beliauskas i più efficaci in attacco, col solito Thomas. Meglio nel secondo quarto, quando i biancoblù si portano avanti di due possessi pieni al 16': 29-35. Il time out di Trento è produttivo: 9-0 e al riposo Sassari è sotto di 3. Nel terzo quarto finisce anche a -9 prima di risalire a un solo canestro di distanza. Trento resta più preciso dall'arco (0/9 per la coppa Buie-Johnson) e va a vincere.

