La Dinamo aspetterà Diop  

Sassari. È arrivato, ha salutato i tifosi con un video, ha sostenuto le visite mediche ed è ripartito per gli Usa. Il centro americano Taylor Smith non giocherà per la Dinamo, che lo ha rispedito al mittente perché «non è ancora pronto dopo l'operazione a un ginocchio di aprile come invece ci avevano assicurato», ha spiegato il general manager Federico Pasquini. Sassari ha deciso di restare così com'è. Incoscienza? Semplice calcolo come ha spiegato il gm biancoblù: «Non c'è il tempo per tornare sul mercato e far arrivare un altro giocatore che sia pronto subito, anche perché rispetto a quel che si pensava inizialmente, dopo l'operazione a un ginocchio contiamo di avere Diop prima di Natale, non dico ai primi di dicembre, ma neppure troppo più in là».

Strategie alternative

Se non altro Sassari non ha sprecato un tesseramento ma solo tempo. C'è da chiedersi se non era davvero possibile trovare qualcosa di più sicuro anche se a gettone, considerato che si era andati su uno straniero per l'impossibilità di trovare un pivot italiano. I precedenti in serie A dicono che coi cambi in corsa del pivot a volte è andata bene (il ritorno di Bilan, Stephens ma anche Easley e Gani Lawal), a volte così così (Happ, la seconda volta di Gordon e Kadji), a volte maluccio (Coleby e Steven Hunter).

Futuro a un pivot

Aspettare il rientro di Diop senza fare altri tentativi sul mercato significa giocare con il solo Gombauld come centro le prossime cinque gare di campionato: in casa contro Trento (domani alle 16), Scafati e Milano e in trasferta a Pistoia e Brescia. Sperando che il 17 dicembre ci sia anche Diop perché al PalaSerradimigni arriverà Brindisi, attualmente ultima a zero punti. È un rischio in previsione della Coppa Italia, perché già con soli 2 punti dopo sei giornate la Dinamo per essere certa della Final 8 deve vincere almeno sei delle restanti nove partite del girone d'andata. Nella stagione passata il Banco di Sardegna era rimasto fuori, ma con una prodigiosa rimonta aveva chiuso appaiato a Venezia finendo quinto solo per differenza canestri negli scontri diretti ma conquistando ugualmente la semifinale scudetto.

Per quanto riguarda la Champions invece le prossime partite sono i 22 novembre contro il Ludwigsburg e il 5 dicembre ad Atene contro l'Aek, mentre il 20 arrivano i polacchi dello Stettino. Potrebbe bastare concedere il bis contro i tedeschi per agguantare almeno il terzo posto e superare la fase a gironi. E sarebbe un miglioramento rispetto alle ultime due stagioni.

