La Dinamo ancora non c’è 

Sassari. Dopo 18 partite, tra pre-season, coppe europee e campionato, la nuovissima Dinamo è ancora alla ricerca di un equilibrio. Quest'organico fatica a un certo livello. Lo dimostrano l'eliminazione dai preliminari della Champions (sconfitta col Bonn) e il magrissimo bilancio in serie A: una sola vittoria, contro la Cenerentola Napoli, e ben cinque sconfitte. Il 5/5 nella modesta Europe Cup sono la controprova: contro avversarie modeste la formazione di Markovic riesce a essere incisiva e rimedia ai black-out offensivi o difensivi. Contro avversarie di spessore, il discorso è diverso. E le facce dei giocatori, spiace dirlo, non sono quelle di chi è arrabbiato per le sconfitte, ma piuttosto è sfiduciato.

Infortuni e numeri

La Dinamo perde l'alapivot Udom per qualche settimana a causa di un infortunio. A dire il vero finora il giocatore aveva deluso assai: 34 minuti in campo spalmati su quattro gare, nessun punto (0/3 nelle triple) e 3 rimbalzi. Contro Tortona Sokolowski è stato utilizzato da “4” quando usciva Bendzius, ma si potrebbe tentare con Renfro da “4” dando spazio al pivot Vincini.

Scelta che potrebbe migliorare il rendimento a rimbalzo, dove la Dinamo è penultima e non arriva a 30 recuperi sotto i tabelloni. Il fatto che poi la squadra sia penultima per falli subìti, appena 19 a partita, è un altro fattore che spiega la scarsa pericolosità quando i biancobù entrano in area.

Crescita e calendario

Il coach Markovic è fiducioso dopo la trasferta piemontese, nonostante la sconfitta col Tortona (71-68), seconda di un canestro dopo quella contro Trento (84-81). Il presidente Stefano Sardara irradia serenità attraverso un post (in inglese) su Instagram: “Keep calm e andiamo avanti. Conosco la mia squadra e credo in ciascuno. So che siamo vicini a diventare una grande squadra e lo saremo presto step by step”. Il campionato ha bisogno però di risposte immediate. Almeno in ottica Coppa Italia. Per stare tra le prime otto al termine del girone d'andata, Sassari dovrebbe vincere 7 partite delle restanti 9, oppure solo 6 ma battendo Venezia, Pistoia e Reggio Emilia per essere favorita in caso di classifica avulsa a 14 punti. A oggi un cammino che sembra assai arduo, tenuto conto che la squadra sassarese deve giocare a Bologna, Venezia e Trapani. Dovrebbe quindi fare l'en plein in casa contro Pistoia, Trieste, Reggio Emilia, Treviso e Varese, più il colpaccio a Cremona.

