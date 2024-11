La Dinamo all’ultimo respiro 

Sassari 77

Pistoia 75

Sassari: Cappelletti 6 (3/4, 0/2), Bibbins 13 (3/7, 0/7), Halilovic (0/4), Fobbs 16 (4/10, 2/3), Tambone 3 (0/3, 1/3), Veronesi 3 (0/1, 1/4), Bendzius 28 (3/6, 5/8), Sokolowski 6 (2/3, 0/3), Renfro 2 (1/3), ne Vinci, Piredda e Trucchetti. All. Markovic.

Pistoia: Benetti 2 (1/1), Christon 18 (8/14, 0/1), Della Rosa (0/1,0/1), Anumba 1 (0/2), Childs 7 (3/8), Rowan 24 (3/11, 5/6), Forrest 8 (2/5, 1/3), Saccaggi, Silins 13 (0/2, 2/4), Brajkovic 2 (1/3), ne Boglio e Cemmi. All. Markovski.

Arbitri: Paternicò, Borgo e Dionisi.

Parziali: 15-21; 29-37; 61-55.

Note: f uori per falli Rowan al 39’ sul 75-75. Percentuali di tiro: Sassari 25/71 (9/30 da tre punti); Pistoia 26/62 (8/15). Tiri liberi: Sassari 18/20; Pistoia 15/21. Rimbalzi: Sassari 14 off 28 dif (Bendzius 8); Pistoia 10 off 32 dif (Childs 10).

«Nell’intervallo ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che dovevamo mettere più energia»: nelle parole del capitano Eimantas Bendzius la svolta più emotiva che tattica di una gara iniziata malissimo. La Dinamo vince ma è stata anche a -12 prima di piazzare un break di 14-1 col play Bibbins e il tiratore Bendzius. Rovesciata l’inerzia è stata una gara punto a punto, vinta 77-75. Un successo di importanza capitale, perché una sconfitta contro il Pistoia allenato dall'ex Markovski avrebbe significato addio anticipato alla Final 8 di Coppa Italia e soprattutto crisi profonda. Non che tutto sia risolto, lo stesso Nenad Markovic ha dichiarato: «Speriamo di prendere fiducia da questa vittoria».

Cronaca

Errori banali ma anche scarsa aggressività in difesa e poche idee in attacco (troppi giocatori senza palla che stanno fermi) favoriscono la bella partenza di Pistoia che con Christon e Rowan jr chiudono il primo quarto avanti (15-21) e nel secondo quarto dilagano. Il Banco finisce a -12 e si sente anche qualche giustificato fischio per una squadra che gioca male persino con i suoi uomini più esperti. Sul 47-54 del 27’ nulla fa presagire quello che accade. L’antisportivo di Rowan su Bibbin consente al play di segnare 5 punti. Poi viene innescato Bendzius che ne segna 8 di fila per un parziale che rivolta l’inerzia del match.

L’ultimo quarto è un’alternanza di sorpassi. Bendzius dalla lunetta impatta sul 75-75. Pistoia sbaglia i due tiri del nuovo vantaggio. Bibbins prende il rimbalzo offensivo su errore di Bendzius e subisce fallo. Non sbaglia. Restano meno di 6 secondi e Sassari difende benissimo: il tiro da tre di Silins è corto.

