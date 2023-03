La Dinamo alla prova del sette  

Tortona ha perso qualche settimana per infortunio l'alapivot Daum, giocatore duttile che stava viaggiando a 12 punti col 32,5% da tre e 6 rimbalzi. A rimpiazzarlo sarà l'ala Mitja Nikolic, sloveno, fratello di Aleksej che ha disputato qualche partita con il Banco in sostituzione di Dowe. Ala di due metri abbastanza leggera, Nikolic ha giocato in A2 con l'Urania Milano (9 punti di media) e non avrà problemi a integrarsi, dal momento che è stato aggregato alla squadra già da novembre per dare una mano. Coach Ramondino ha dichiarato: «Con il suo spirito di grande uomo squadra Nikolic sta già facendo tanto in settimana e siamo contenti di averlo anche per le gare».

I biancoblù hanno finora battuto sempre la formazione piemontese: 84-83 nella semifinale della Supercoppa (con la clamorosa stoppata di Onuaku su Christon che tirava per la vittoria) e poi hanno fatto il colpaccio a Tortona per 82-79 grazie ai liberi di Jones e Robinson, che hanno saltato le ultime gare perché infortunati. Il tecnico del Banco chiarisce: «Solo domenica mattina sapremo se possiamo utilizzarli e dalla loro disponibilità dipenderà anche alcune scelte tattiche». Probabile che se Jones non riesca a giocare sarà ancora Raspino a fare l'ala piccola e potrebbe essere dirottato proprio sul play Christon o sull'esterno Macura, i due giocatori più pericolosi in attacco.

Sassari cerca il Settebello in campionato e il tris con Tortona. Si gioca di nuovo al PalaSerradimigni (domani alle 19.30) che il coach Piero Bucchi definisce «pieno di una bella elettricità che carica la squadra». Questo ò il vero big match della giornata: la Dinamo è quarta da sola a -6 da Tortona che è terza da tutta la stagione e in teoria può ancora soffiare il secondo posto a Milano che la precede di 2 punti.

Bucchi spiega: «Di sicuro sarà una gara diversa da quella contro Varese che gioca molto all'americana col corri e tira, mentre Tortona ha un basket più europeo e più tattico».

L'avversaria

Il motore è il play Christon con 15,5 punti col 38% da tre e 5 assist. In doppia cifra vanno spesso anche l'esterno Macura (12 punti) e il veterano play-guardia Filloy (9,3 punti col 41% nelle triple). Come centri si alternano Cain e Radosevic, mentre Severini è un “4” dal buon tiro da fuori (42,5% da tre) mentre nel reparto guardie si alternano Harper, Candi e Tavernelli.

In carrozzina

Clamorosa impresa della Dinamo Lab che in semfinale batte i campioni d'Italia di Cantù e sfiderà Santo Stefano stasera alle 18 al palazzetto di Porto Torres per la conquista della Coppa Italia. Nelle semifinali di ieri il Santo Stefano ha sconfitto 85-65 il Padova Millenium, a seguire la Dinamo Lab che ha superato 60-57 dopo una partita combattutissima che ha visto la squadra sassarese recuperare ogni strappo dei brianzoli e addirittura impattare 53-53 con Berdun (28 punti) per andare al supplementare. Nell'overtime la tripla di Poggenwish spariglia i giochi e regala la vittoria.

