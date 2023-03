DINAMO SASSARI 71

SAN MARTINO DI L. 61

Banco di Sardegna SS : Tof- folo 10, Mazza ne, Carangelo 8, Arioli ne, Gustavsson 13, Ruiu ne, Makurat 4, Fara ne, Tho- mas 9, Martinez ne, Holmes 17, Ciavarella 10. All. Restivo

Fila S. M. di Lupari : Washing- ton 16, Guarise, Milazzo 5, Pastrello 5, Frigo ne, Russo 4, Kaczamrczy 10, Arado 2, Ja- mes 14, Dedic 5. All. Serventi.

Arbitri : Martellosio, Tommasi e Del Gaudio.

Parziali : 18-12; 36-30; 55-44

Note . Uscita per 5 falli Holmes. Tiri liberi: Sassari 15/18; San Martino di Lupari 8/14. Percentuali di tiro: Sassari 24/52 (8/26 da tre, ro 5 rd 35); San Martino di Lupari 23/71 (7/30 da tre, ro 14 rd 23).

Sassari. Rialza subito la testa la Dinamo dopo la sconfitta di Sesto San Giovanni. La vittoria autoritaria sul San Martino di Lupari per 71-61 consente di agganciare al terzo posto Venezia, che stasera gioca il posticipo contro Schio, capolista della A1 femminile. Sempre in vantaggio ma sicura della vittoria solo nel secondo tempo, la squadra sassarese ha deciso il match proprio nel momento teoricamente più complesso, quando Holmes è uscita per quattro falli all’inizio della terza frazione e le venete si sono portate a una lunghezza: 40-39. Sono stati i cambi Ciavarella e Toffolo a far riprendere il largo alla Dinamo non sbagliando nulla o quasi al tiro e riportando il distacco in doppia cifra.

Cenni di cronaca

Tanta intensità e velocità all’inizio della partita. Thomas francobolla il play Milazzo, annullandone regia e pericolosità offensiva, Gustavsson colpisce subito (5-0) e poco dopo inizia lo show di Holmes che gioca in scioltezza e infatti chiuderà il primo tempo già con una doppia doppia da 16 punti e 11 rimbalzi.

Sassari tocca anche il +12. Le venete alternano zona e uomo per togliere ritmo alle padrone di casa, e con le triple delle americane Jones e Washington riesco a restare aggrappate alla gara, anche perché Carangelo e Makurat (ottima però nei passaggi) non riescono a ingranare: 2/11 al tiro all’intervallo che vede il punteggio di 36-30. Al rientro si raffredda la mano di Holmes che commette anche il quarto fallo, ma coach Restivo trova grandi risposte dalla panchina con Ciavarella e una infallibile Toffolo dalla media distanza che producono l’allungo che riporta il distacco in doppia cifra: +15 in apertura di ultima frazione. Le ospiti non hanno più energie e il risveglio di Carangelo manda in archivio il match con largo anticipo.

