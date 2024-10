La Dinamo al secondo turno 

Dinamo Sassari 88

Sporting Club P. 71

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 8 (1/2, 0/3), Bibbins 13 (1/2, 3/5), Trucchetti (0/1 da tre), Halilovic 5 (2/3), Fobbs 13 (2/2, 3/6), Tambone 17 (2/4, 3/4), Veronesi 3 (0/1, 1/6), Udom 3 (1/4 da tre), Bendzius 9 (0/2, 3/5), Vincini 6 (2/5), Sokolowski 11 (1/1, 3/5), Renfro ne. All. Markovic

Sp. Club Portugal : Funderburk 3 (0/4, 0/1), Debaut 16 (5/7, 0/1),Ventura 7 (2/2, 1/5), Razaque 11 (1/1, 3/4), Gomes, Cruz 8 (4/8), Hallman 5 (1/1, 1/3), Armwood 8 (2/3, 1/3), Johnson 3 (1/1, 0/5), Silva 3 (0/2, 1/2), Araujo, Bailey 7 (2/2, 1/4). All. Magalhoes

Arbitri : Jurcevic (Cro), Garcia- Gonzalez (Spa) e Parlak (Tur).

Parziali : 31-19; 59-42; 79-63

Note . Percentuali di tiro: Sassari 28/61 (17/39 da tre), Lisbona 26/59 (8/28 da tre). Tiri liberi: Sassari 15/18, Lisbona 11/17. Rimbalzi: Sassari 12 off 25 dif (Vincini 7), Lisbona 10 off 19 dif (Debaut 9).

Sassari. Cinque su cinque. In Europe Cup la Dinamo è perfetta: 88-71 sullo Sporting Club Portugal. Vittoria che vale la qualificazione alla fase successiva. Almeno tra le migliori sei seconde, o come prima se Sassari vincerà in Polonia ad Anwil o perderà di uno o due punti con i polacchi che devono ancora giocare anche l’ultimo match con la squadra di Lisbona.

Intensità ma senza pressioni e con il coach Markovic che per una sera rinuncia ad arrabbiarsi. La Dinamo ritrova anche il gusto di giocare con la mente più leggera. In attesa di rituffarsi in un campionato decisamente più duro della coppa minore Fiba. Si gioca a Tortona, contro una formazione con più qualità fisica e tecnica dei portoghesi, che a parte l'atletismo hanno mostrato pochissimo altro.

Cenni di cronaca

I primi sei canestri della Dinamo sono tutti da tre e con quattro giocatori diversi, compreso Veronesi schierato in quintetto al posto di Sokolowski: 18-6 al 6’. Tocca anche il +15 la squadra sassarese che chiude il quarto con 9/15 da tre e un solo canestro da due.

Nella seconda frazione alla sarabanda del tiro dall’arco si unisce Tambone che ne infila tre e chissà che non si sblocchi anche nel campionato italiano dove è ancora a secco. C’è molto spazio per il giovane pivot Vincini, anche perché Renfro viene tenuto precauzionalmente a riposo dopo un leggero problema fisico riportato in allenamento. Il distacco sale a +19 e il Banco di Sardegna sembra divertirsi a giocare contro un’avversaria molto atletica ma che se non riesce a correre fatica contro la difesa schierata. All’intervallo la gara è saldamente nelle mani dei padroni di casa: 59-42.

Nel terzo quarto pasticcia un po’ Cappelletti, i portoghesi non scendono mai comunque sotto la doppia cifra di svantaggio: 69-55 al 27’. Il distacco arriva anche a +23 in un ultimo quarto che ha il sapore di un allenamento.

