La Dinamo al lavoro dal 21 agosto 

Sassari. In Barbagia per preparare il quattordicesimo campionato nella serie A di basket. La Dinamo ha scelto Nuoro per il ritiro in terra sarda. Raduno il 18 agosto a Sassari per le visite mediche e partenza il 21 per la città nuorese dove la formazione biancoblù si tratterrà sino al 5 settembre. La preparazione inizia dopo Ferragosto perché quest'anno Sassari non deve disputare la Final Four della Supercoppa Italiana e il campionato inizierà il 1° ottobre. Il ritiro nuorese si concluderà con l'amichevole contro Torino, formazione di A2, che suggellerà il decimo anno di sponsorizzazione da parte della Reale Mutua.

Eurocup femminile

Ieri il sorteggio di Eurocup, seconda coppa europea femminile, ha inserito la Dinamo Women nel girone K con Movistar Estudiantes (Spagna), Levhartice Chomutov (Repubblica Ceca) e Atomeromu KSC Szekszard (Ungheria), club proveniente dall'Eurolega. Come l'anno scorso superano il turno le prime due classificate di ogni girone e le otto migliori terze su dodici. La stagione regolare partirà il 12 ottobre. L'anno scorso la Dinamo arrivò agli ottavi e fu eliminata da Venezia solo per differenza punti.

