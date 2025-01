La Dinamo affonda a Napoli 

NAPOLI basket 87

Dinamo Sassari 70

Napoli Basket : Pullen 10 (2/3, 1/2 da tre), Zubcic 6 (3/4, 0/1), Treier 10 (2/4, 1/5), Pangos 3 (1/2, 0/2), De Nicolao 2 (1/2, 0/1), Woldentensae 8 (2/2, 1/4), Saccoccia ne, Green 24 (6/8, 3/4), Totè 17 (4/6, 2/2), Biar ne, Bentil 7 (1/2, 1/2). All. Valli

Banco di Sardegna SS : Cappelletti 11 (2/5, 1/3), Bibbins 10 (2/2, 1/10), Vasselli ne, Trucchetti ne, Halilovic 9 (4/5, 0/1), Fobbs 11 (3/5, 1/5), Tambone (1/2, 2/5), Veronesi (0/1, 0/3), Bendzius 7 (2/3, 1/5),Vincini 5 (1/3), Renfro ne, Gazi 9 (2/4, 1/4). All. Bulleri.

Arbitri : Rossi, Valzini e Lucotti.

Parziali : 27-12, 51-32, 68-47.

Note . Percentuali di tiro: Napoli 31/56 (9/23 da tre); Sassari 24/66 (7/36 da tre). Tiri liberi: Napoli 16/24; Sassari 15/18. Rimbalzi: Napoli 9 off 26 dif (Totè 9); Sassari 15 off 18 dif.

L'unico obiettivo è la salvezza. E se la Dinamo è questa sarà pure durissima come ha dimostrato la netta sconfitta a Napoli per 87-70. Occorre un allenatore e Maurizio Buscaglia, ex Pesaro e Napoli ma soprattutto Trento, è il favorito. Un tecnico che possa imporsi anche sul mercato, perché la Dinamo ha bisogno di un lungo. L'ideale sarebbe uno forte in grado di giocare anche da “4” per qualche minuto, perché non ci sono certezze su quando potrà rientrare Udom e quanto potrà dare, mentre Renfro dovrà star fuori probabilmente anche tutto febbraio.

La scossa non c'è stata dopo il licenziamento di Nenad Markovic e la promozione di Massimo Bulleri che a questo punto sembra sarà temporanea, in attesa di un nuovo allenatore. In una serata in cui il Banco di Sardegna ha dimostrato una pochezza preoccupante, l'unica nota positiva è la tripla al penultimo secondo di Matteo Tambone che mantiene il saldo positivo (all'andata +18) su una concorrente alla salvezza destinata alla risalita, dopo la rivoluzione nel roster.

Cenni di cronaca

In quintetto partono Bibbins, Fobbs, Veronesi, Bendzius e Halilovic, ma a parte cercare il tiro da tre combinano pochino: 13-5 al 4' e primo time out di Bulleri. Pian piano entrano i cambi, però l'inerzia resta ai padroni di casa e la Dinamo finisce anche a -17 al 9' sotto i colpi dell'ex Treier, il cambio del “4” che Sassari non ha, con Udom e Renfro infortunati e il povero Veronesi sottotaglia.

Nel secondo quarto Napoli tocca il +21 al 13'. Halilovic e poi Fobbs e Vincini dalla lunetta dimezzano il ritardo: 43-32 al 17'. Napoli respira guadagnandosi tiri dalla lunetta e quindi Pangos e Woldentensae in entrata ristabiliscono il divario a metà partita: 51-32.

Nel terzo quarto nulla cambia, una tripla di Bentil ritocca il massimo distacco: 65-41 al 26'. Sassari continua a utilizzare il tiro da tre nonostante il 2/23. Ci sono scintille di lotta con Gazi, Cappelletti e Vincini ma non bastano per accendere il fuoco della rimonta.

