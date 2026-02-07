La Dinamo a Udine per una rivincita 

Sassari. All'andata è stato il punto più basso da quando Sassari è in serie a: -18 al PalaSerradimigni per la quinta sconfitta consecutiva. Con conseguente esonero del coach Bulleri. Oggi a Udine (inizio alle 18) la Dinamo cerca il colpaccio a sorpresa che potrebbe lanciarla verso la tranquillità. Ribaltare la differenza canestri è obiettivamente quasi impossibile, ma già il colpaccio vale l'aggancio ai friulani e a quel gruppetto di squadre che ondeggia vicino ai playoff, con buon margine di sicurezza rispetto alla zona retrocessione.

Per vincere Sassari dovrà battere la regina dei rimbalzi (41 di media) e due ex motivatissimi, soprattutto il lituano Bendzius, che è stato anche capitano. In quello che per cinque stagioni è stato il suo palazzetto, l'ala ha realizzato 25 punti con 5/8 nelle triple. Giusto per capire: tutto il Banco fece 5/20 dall'arco. L'altro è un “ex minore” nel senso che non ha neppure concluso un campionato: Mekowulu è il centro che si alterna con Spencer. Insieme garantiscono poco meno di 15 punti e oltre 12 rimbalzi.

Il top scorer è la combo guard Christon che firma 15 punti (ma con percentuali mediocri al tiro) e quasi 6 assist. Più precisa la guardia Alibegovic 13 punti col 36% nelle triple. Il rientro nelle fila della Dinamo della guardia Johnson, anche se ancora non al meglio, garantisce al coach Mrsic un'alternativa in più per le rotazioni nel settore esterni. Sperando che Pullen sia quello ammirato nelle ultime due gare, quello più vicino al giocatore di impatto che si aspettano tutti. E sperando che questa volta la squadra tiri meglio da tre punti, in modo da creare i giusti spazi per servire i lunghi Thomas, McGlynn e Vincini.

