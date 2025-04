La Dinamo a Trento per fermare la serie nera 

Sassari. La Dinamo gioca oggi a Trento (inizio alle 11.30) con l'obiettivo di interrompere la serie nera nelle gare prima di pranzo e capire se può ancora acciuffare il nono posto. Dopo la vittoria su Napoli alla terza di campionato, sono arrivate quattro sconfitte per mano di Reggio Emilia, Varese, Napoli e Venezia. Di tutte le avversarie affrontate di mattina, la Dolomiti Energia Trentino è la più forte, non a caso ha guidato a lungo la serie A e spera ancora di riprendersi la vetta che è distante solo due punti.

Le assenze

Coach Bulleri dovrà fare ancora a meno del centro Halilovic e quasi sicuramente del lungo Thomas, ancora non recuperato completamente, oltre all'alapivot Udom, lungo degente assente addirittura da novembre. Non certo l'ideale per affrontare un organico che da inizio stagione ruota nove-dieci giocatori e ha una doppia scelta per ogni ruolo.

All'andata vittoria di Trento al PalaSerradimigni per 84-81 con 18 punti di Lamb e 15 di Ford, mentre per il Banco 20 punti di Bibbins e 14 di Bendzius. In quel successo la formazione trentina ha messo in mostra la sua peculiarità la precisione nel tiro da tre punti: fece 12/24, mentre abitualmente viaggia vicino al 40%.

