La Dinamo a Sassari per volare 

La Dinamo Women vuole sfruttare il +17 dell'andata sul Giannina e il fattore campo (PalaSerradimigni ore 20.30) per entrare nei gironi a quattro dell'Eurocup femminile. In Grecia la squadra sassarese si è imposta 80-63 e quindi oltre che con la vittoria, il turno può essere superato anche con una sconfitta non superiore ai 16 punti.

Il primo match ha detto che la formazione di Restivo è superiore, soprattutto dentro l'area (45 rimbalzi a 26) pur senza utilizzare ancora la lunga Begic, ferma per infortunio. Presa la testa della gara con una partenza da 8-0, la Dinamo Women l'ha mantenuta con buon autorità affidandosi ai rimbalzi di Diallo e ai canestri di Gonzales (22 punti) e Taylor (16) oltre che alla leadership del capitano Carangelo: 12 punti e 11 assist per il play.

Tra le greche occhio alla guardia Griffith-Wallace, autrice di ben 26 punti e all'ala greca Sarigiannidou, 12 punti e 8 rimbalzi. Attesa per il play Dourva, che in Grecia ha prodotto appena 8 punti con un mediocre 4/13 al tiro. Limitarla ancora significa avere mezza vittoria in tasca.

