La Dinamo a Nuoro dopo Ferragosto 

Sassari. Il ritiro sarà per il terzo anno di fila a Nuoro, ma dopo Ferragosto dato che la stagione si aprirà il 5 ottobre con la prima di campionato: al PalaSerradimigni contro Varese. Intanto la Dinamo ha chiuso lo staff tecnico. A fianco del confermato coach Massimo Bulleri, restano Massimiliano Oldoini e il sassarese Antonio Carlini che dalle giovanili è stato promosso in prima squadra lo scorso gennaio, dopo il divorzio da Markovic. New entry nello staff è Antonio Arghittu, che ricoprirà il ruolo di video analyst. È stato scelto il preparatore fisico che sostituisce Matteo Boccolini: è l'oristanese Francesco Murru, proveniente dalla Bertram Derthona Tortona dove era l'assistente di Andrea Baldi.

Ritiro

Per la preparazione, è stata scelta Nuoro per la terza volta di fila come base. La società è attiva per organizzare delle amichevoli, almeno tre-quattro. Indispensabili più che mai dato che ben dieci giocatori su dodici sono nuovi. Per il momento le uniche gare in calendario sono quelle del City of Cagliari che vedrà la Dinamo impegnata il 6 settembre contro i tedeschi del Bayern Monaco. Nel quadrangolare curato dalla Fip Sardegna anche Olimpia Milano e Gran Canaria (Spagna).

Diritti Tv

L'assemblea della Legabasket ha deciso la creazione di una piattaforma OTT a pagamento denominata LBATV nella quale saranno disponibili tutte le gare della Serie A, quelle di Supercoppa e della Final Eight di Coppa Italia. La piattaforma sarà realizzata grazie alla partnership con Deltatre con cui LBA sottoscriverà un accordo quinquennale.

