La Dinamo a Markovic 

Sassari. Il nono allenatore della presidenza Sardara è il secondo straniero in assoluto nella storia della Dinamo. Dal macedone Zare Markovski (“scoperto” dalla famiglia Milia e richiamato a Sassari per le ultime 4 gare nel 2018) al bosniaco Nenad Markovic, 55 anni. Ieri sera il sostituto di Piero Bucchi ha svolto il primo allenamento con la squadra, battendo molto sulla posizione dei difensori. Questa mattina la presentazione alla stampa, domenica il match sul parquet dei campioni d'Italia a tre stelle. Gli obiettivi per il nuovo allenatore li ha illustrati Stefano Sardara: «Prima mettere al sicuro la classifica, poi essere ambiziosi: i playoff scudetto sono distanti solo 4 punti e manca quasi tutto il girone di ritorno».

Curriculum

Da guardia del Bosna, insieme a Danilovic, a un giro d'Europa che l'ha portato in Spagna, Israele, Svizzera, Francia e Grecia. Come capo allenatore ha iniziato coi greci del Panionios. In Turchia ha guidato il Trabzonspor e il Pinar. Approdato in Spagna al Tenerife ha vinto la Coppa Intercontinentale nel 2017. Rientrato in Turchia ha fatto ben quattro stagioni al Gaziantep, quindi nel 2021 il passaggio in Francia al Digione dove è rimasto sino al dicembre scorso, quando è stato licenziato perché agli ottimi risultati in Champions (5/5) non corrispondevano eguali risultati nel campionato Francese, dove la squadra veleggiava tra undicesimo e tredicesimo posto. Viene descritto come un sergente di ferro. Il presidente Sardara risponde: «Ha fatto bene in tre campionati europei e pensiamo che disciplina e costanza di rendimento servano alla squadra. Non si era rotto niente tra Bucchi e la squadra, ma qualcosa non va se alterniamo vittorie come quelle contro Milano e Cholet nella prima gara, a sconfitte e a black out dove roviniamo tutto in neppure un minuto».

Ultimatum

Il numero uno biancoblù ha chiarito che qualora il nuovo allenatore richieda un'altra operazione sul mercato «la società non si tirerà indietro», ma intanto ha lanciato un ultimatum ai giocatori: «Ora non hanno più alibi, sanno che sono all'ultima chiamata. Tutti devono capire, anche chi viene dalla Nba, che alla Dinamo ogni partita è importante, ogni azione è importante. Lo ha sintetizzato bene Bendzius in un video girato qualche giorno fa: la Dinamo devi viverla nella pelle».

A proposito dell'ala lituana, contrariamente alle previsioni pessimistiche di Bucchi che ci contava solo per la stagione prossima, sembra che entro il mese di febbraio Bendzius possa riprendere ad allenarsi e quindi tornare utile almeno per le ultime partite del campionato. Il presidente Sardara ha anche detto: «Bucchi è stato più di un allenatore per noi, abbiamo sofferto e gioito insieme, abbiamo raggiunto due semifinali scudetto. Ci tengo a ringraziare personalmente Piero, la sua famiglia e Mariolina, per quello che ci hanno dato in questi anni. Purtroppo questa è la legge dello sport e volevamo provare a cambiare questa situazione di up and down».

