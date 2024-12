La Dinamo a Cremona per blindare la salvezza 

Sassari. Le rotazioni tornano a dieci con la guardia-ala Erten Gazi, ex Fenerbahçe, che ha ricevuto il via libera al tesseramento. Stasera a Cremona (ore 20) la Dinamo chiude l'anno con l'obiettivo di un colpaccio decisivo nel discorso salvezza e beneaugurante per il proseguo di una stagione finora anonima. Tra Sassari e i lombardi allenati dal doppio ex Demis Cavina (in A2 e in A) ci sono 6 punti di differenza. I lombardi hanno battuto solo Napoli e Varese. Il coach Nenad Markovic non si fida: «Sarà una gara difficile perché loro giocano un buon basket e sono stati sfortunati in alcuni finali di gara, come contro Reggio Emilia, Pistoia, Trapani e Treviso, ma hanno diverse alternative in difesa e ottimi tiratori in attacco».

L'avversaria

Cremona ha sovrabbonanza di guardie: Willis, Jones e Davis, più l'ex biancoblù Lacey, che per la verità è rimasto finora sottotono. Le alipivot e i lunghi non hanno grande stazza: Owens non arriva al quintale ed Eboua idem. Un po’ meglio come peso l'italiano Poser ma si parla di giocatore da 5 punti e 2,5 rimbalzi. Mentre il serbo Nikolic è il più pericoloso come precisione da fuori e da sotto (9 punti a partita) ma non è un rimbalzista: si ferma a 3.3 di media. E infatti Cremona è terzultima per rimbalzi, ne cattura giusto un paio in più. Occasione d'oro dunque per provare a vincere la prima sfida del campionato sotto i tabelloni. Inoltre Cremona ha percentuali mediocri nel tiro da due dove arriva appena al 50,6%. E questo spiega perché dopo Venezia è la squadra che segna meno in serie A (77 punti di media).

RIPRODUZIONE RISERVATA