La Digos a caccia dei vandali che hanno devastato la sede del Pd 

Non hanno ancora un volto gli autori del raid vandalico alla sede del Partito Democratico e della Fondazione “Enrico Berlinguer” di via Emilia a Cagliari. La Digos sta lavorando sulle telecamere a circuito chiuso della zona, così da cercare di capire quando i vandali siano entrati in azione e dare un nome a chi – nella notte tra lunedì e martedì – ha causato ingenti danni all’edificio: porte divelte, vetri in frantumi e arredi devastati anche nella parte di edificio che ospita la sede dell’associazione “Nelson Mandela”.

Nessun apporto alle indagini sarebbe arrivato dall’impianto di videosorveglianza del quartier generale del Pd: non è chiaro se i malviventi siano riusciti a passare nei corridoi evitando di essere inquadrati o se ci sia stato un mal funzionamento delle telecamere. Nel frattempo gli agenti della Questura stanno visionando anche i filmati degli altri apparecchi privati e pubblici disseminati nella zona.

L’inchiesta punta anche a capire le ragioni del raid vandalico: se si sia trattato di un tentativo di furto, con relativi danneggiamenti, oppure se le cause siano da ricondurre ad un movente politico.

