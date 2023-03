La digital library per ricordare la storia del paese 

A Gonnoscodina è stata creata una digital library che permette alla memoria di essere parte integrante del futuro. «Non possiamo più essere quello che eravamo – commenta Lorenzo Mori, ideatore dell’iniziativa e presidente di “RiverRun hub” – ma possiamo non disperderci come comunità recuperando uno sguardo sul nostro passato che sia risorsa per il futuro».

L’iniziativa si è sviluppata in 8 mesi di attività durante i quali abitanti, biblioteca, associazione locale “Po baddai impari”, Confraternita Madonna del Rosario e amministrazione comunale, hanno raccolto casa per casa foto di famiglia, lettere e cartoline, vecchie registrazioni, ritratti d’epoca, articoli di giornale e documenti storici, che ora fanno parte di una digital library accessibile, tramite smartphone, grazie ai QR code installati nei luoghi più significativi del paese.

«Il progetto – racconta Francesca Pusceddu, di “Pro baddai impari” – è riuscito a coinvolgere la comunità, che dopo la pandemia faceva fatica a riprendere i rapporti sociali. Siamo stati sommersi da richieste di persone che volevano condividere i ricordi». «Questa digital library – commenta il sindaco, Luciano Frau – è stato un bel regalo alla comunità. L’impegno nella ricerca e nella valorizzazione della propria storia è un modo di stare insieme e per farlo serve l’impegno di tutte e tutti».

