La diga resta vuota: «Serve l’esercito» 

«Sembra che in questa diga Dio proprio non esista», afferma sconsolato Ambrogio Guisa, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale. «Maccheroni è l’unico invaso sardo dove non è entrata neppure una goccia d’acqua, nonostante le recenti piogge. Ora siamo a 400 mila metri cubi. Dunque, a mio parere, l’unica soluzione è che intervenga anche l’esercito. Bisogna portare l’acqua nei potabilizzatori, in modo che poi possa arrivare nei paesi».

Parole decise, che raccontano il dramma. Il colpo d’occhio, poi, avvalora, svela la paura che si leva dalle campagne di Torpè per quell’invaso sempre più vuoto, che ospita appena un cinquantesimo della sua capienza massima, nonostante le restrizioni varate un paio di settimane fa: acqua a giorni alterni nelle case di Posada, Siniscola, Budoni e San Teodoro. «La situazione è drammatica», sentenzia Salvatore Ruiu, primo cittadino di Posada, nonché presidente dell’Unione dei Comuni del Montalbo. «Se l’esercito ci può dare un po’ di sollievo, ci appelleremo a quello. Gli uffici regionali, comunque, devono darci l’acqua. Ripeto, la situazione è drammatica».

Pietre ovunque, terre aride e screpolate. Dove un tempo c’era una diga colma, talvolta inquietante per le sue piene, oggi c’è solo un’enorme pozzanghera. Così, dal Consorzio di bonifica della Sardegna centrale appaiono categorici. «Abbiamo acqua solo per il mese di novembre», conclude Ambrogio Guiso. «L’unica soluzione, nella speranza che si metta a piovere, è quella di portare l’acqua. Pozzi e interconnessioni tra invasi sono idee valide, ma non a breve. Serve l’esercito».

