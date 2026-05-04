La diga lascia le bestie a secco 

Il problema è semplice: se gli invasi sono colmi perché gli allevatori devono ricorrere alle cisterne per dare da bere ai loro animali? Agricoltori e allevatori della media Valle del Tirso stanno vivendo da giorni una situazione di gravissimo disagio per la mancanza di acqua. A determinarla la sospensione dell’erogazione della risorsa a causa di interventi di manutenzione nelle reti. Decine le segnalazioni di forti restrizioni per le aziende. Coldiretti Nuoro-Ogliastra rilancia il grido d’allarme arrivato dalle aziende per l’inizio degli interventi sulle paratie degli impianti nel lago Benzone da parte di Enel. Da qui la richiesta di avere tempi celeri e certi per il ripristino del servizio, di comunicazioni immediate e coordinate tra tutti i soggetti coinvolti (Enel, Enas, Consorzio di Bonifica e associazioni) – e per il futuro di procedure condivise utili ad evitare nuove interruzioni.

I pareri

Alessandro Serra è il direttore di Coldiretti Nuoro-Ogliastra: «Apprendiamo dal Consorzio di Bonifica come il servizio possa esser ripristinato a fine settimana ma la situazione è intollerabile. Non è possibile che oggi le aziende debbano trasportare l’acqua con le cisterne per salvaguardare i propri allevamenti, a maggior ragione dopo un’annata che ha registrato piogge record, garantendo agli invasi di raggiungere livelli ottimali».

I presagi non sono buoni, per l’immediato futuro, secondo il presidente Leonardo Salis. «Parrebbe che l’attività manutentiva non sia andata a buon fine e che Enel stia ripristinando l’impianto senza aver risolto il problema. Dobbiamo pertanto ipotizzare nuove future restrizioni? Ribadiamo che le aziende necessitano di tempi celeri, ben lontani da quelli della burocrazia».

Coordinamento

Di certo Coldiretti rilancia sulla necessità di migliorare il coordinamento tra enti. «Chiediamo che i processi comunicativi che coinvolgono e interessano Enel, Enas, Consorzio di Bonifica e Associazioni di categorie siano istantanei, rapidi ed efficaci per garantire la corretta programmazione delle attività e consentano di organizzare percorsi finalizzati ad evitare l’interruzione dei servizi», concludono Serra e Salis.

L’obiettivo è sempre lo stesso: evitare il ripetersi di disservizi che colpiscono un comparto già sotto pressione nonostante un’annata caratterizzata da piogge abbondanti e livelli degli invasi considerati ottimali.

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