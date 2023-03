La diga Eleonora aperta ai visitatori per due giornate 

La diga Eleonora d’Arborea potrà essere visitata sabato e domenica prossimi. L’occasione arriva dal Fai, Le giornate di Primavera e ci saranno i componenti della delegazione Oristano.

La diga sbarra il corso del Tirso, a cinque chilometri da Busachi. Il progetto venne redatto nel 1978 e l’inaugurazione avvenne quasi vent’anni dopo, nel 1997, da parte dell’allora Presidente della Repubblica Scalfaro. La diga, maestoso esempio di ingegneria idraulica, è uno dei punti di forza del piano per l'utilizzo delle acque della Sardegna e una delle maggiori dighe in calcestruzzo d'Europa. Dà origine al bacino artificiale del lago Omodeo, uno dei più imponenti invasi italiani che consente la copertura irrigua di 60.000 ettari. L'eccezionalità della giornata è caratterizzata dalla inaccessibilità della diga, non aperta al pubblico, ma grazie alla disponibilità dell'Ente acque per la Sardegna, il Fai Oristano ha organizzato la visita con percorsi guidati e approfondimenti da parte di esperti che illustreranno le caratteristiche tecniche, il funzionamento della diga e le peculiarità dell'invaso anche grazie alla possibilità di accedere ad una delle gallerie. La visita non è adatta alle persone che soffrono di vertigini o claustrofobia. È obbligatorio prenotare.

RIPRODUZIONE RISERVATA