La diga è vuota,  vietato irrigare 

Da ieri nel distretto del bacino di Maccheronis il Consorzio di bonifica della Sardegna centrale, su ordine dell’Agenzia regionale del distretto idrografico, autorizza solo il prelievo di acqua per l’abbeveraggio del bestiame e la pulizia delle stalle. Per le aziende agricole di Posada, Siniscola, Torè, Budoni e San Teodoro si apre così una nuova fase di restrizioni, imposta da un invaso ormai allo stremo: il 14 novembre il lago conteneva appena 0,969 milioni di metri cubi d’acqua, un livello che non consente più usi irrigui. La nota di Adis parla chiaro: «È necessario ridurre significativamente i prelievi dal lago di Maccheronis”. E impone la chiusura della rete consortile e l’avvio di un monitoraggio forzato. Gli enti dovranno inoltre inviare dati settimanali sull’andamento del bacino, come avvenuto nell’emergenza dell’estate 2024.

Sulle restrizioni i sindaci di Siniscola, Posada e Torpè hanno già adottato le ordinanze. Provvedimenti che fino a ieri sera non apparivano nei siti istituzionali dei comuni di Budoni e San Teodoro. «L’eventualità di ripiombare nell’incubo del 2024 era prevedibile - dice Ambrogio Guido, presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna centrale -. Il clima segue questa piega e non fa sconti. Ciò che non ci aspettavamo è l’assenza, finora, di una pianificazione politica seria che valorizzi le proposte del territorio: dall’interconnessione tra bacini ai dissalatori, dal monitoraggio delle falde al recupero delle acque reflue, fino al progetto dell’invaso di Abba Luchente, essenziale per garantire una conservazione biennale della risorsa».

RIPRODUZIONE RISERVATA