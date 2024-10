La diga diventa una pozzanghera 

Pietre ovunque, terre aride e screpolate. Dove un tempo c’era una diga rigogliosa, talvolta inquietante per le sue piene, oggi c’è solo un’enorme pozzanghera. A Torpè l’invaso Maccheronis dà il peggio di sé. Le restrizioni varate nelle ultime ore, ovvero acqua a giorni alterni nei centri dell’alta Baronia, poggiano sui numeri. Sebbene basti un colpo d’occhio per intuire il dramma. «La nostra è una situazione disperata: siamo sotto i 700 mila metri cubi invasati», dice Salvatore Ruiu, sindaco di Posada e presidente dell’Unione dei Comuni del Montalbo. «Abbiamo acqua massimo per un mese, se non dovessero arrivare delle abbondanti precipitazioni. Il consumo quotidiano è di 20 mila metri cubi. Il calcolo è facile».

Piano di emergenza

Le misure restrittive comunicate pochi giorni fa da Abbanoa iniziano a farsi sentire, a stravolgere la quotidianità di Comuni e residenti. Acqua a giorni alterni a Posada, Siniscola, Budoni e San Teodoro per preservare le scorte della diga Maccheronis, alle prese con quel minimo storico che da queste parti non si era mai visto. Appena un trentesimo della capienza massima, oltretutto non a metà agosto ma in pieno autunno. Ieri mattina la novità ha fatto capolino nelle case di Posada. Rubinetti all’asciutto a partire dalle 10. «Una mazzata, un vero problema, soprattutto per me che gestisco un bar-ristorante», dice Pino Barbuto, dal suo storico locale nel centro di Posada. «Riusciamo ad andare avanti con le cisterne. Fino a quando, però? Non le nego che inizia a farsi largo la paura. E aggiungo: per fortuna che questa terribile situazione si sta verificando adesso, con la stagione estiva appena terminata. Altrimenti, i guai sarebbero stati ben peggiori».

Corsa alle fonti

Da Posada a Siniscola il copione accomuna. L’atmosfera è spettrale. Poca gente in giro, all’occorrenza si vedono solo uomini e donne armati di bidoni a caccia di fontanelle. «Perlomeno ci resta questa possibilità, ci salva», afferma Mario Farina, siniscolese intento a fare scorte d’acqua a pochi passi dalla sede dell’Unione dei Comuni. «È pure di qualità perché arriva dalla sorgente di Fruncu ’e Oche, non certo da Maccheronis. Tuttavia, è una disperazione perché nessuno è stato in grado di prevenire questo epilogo». I sindaci chiedono ai cittadini massimo impegno e un forte senso di responsabilità. Come dire, l’acqua va usata con estrema oculatezza.

Rete colabrodo

La siccità dilaga, la diga di Torpè è quasi vuota ma a sentire gli umori di paese vi è un altro grosso problema da risolvere. La rete colabrodo. Così, nonostante le restrizioni, le strade dei centri dell’alta Baronia offrono sgraditi e ricorrenti rigagnoli. Il sindaco di Siniscola, ieri mattina, ha usato i social per avvisare i cittadini. «È in corso l’intervento di Abbanoa - scriveva Gianluigi Farris -. Le squadre del pronto intervento stanno eseguendo un intervento urgente di manutenzione della condotta di via Napoli. Fino alla conclusione dei lavori, prevista per le 15, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nelle zone di Sant’Efisio, Cocorra e Sa Sedda». Raffaella Ruiu rincara: «E in via Montale? C’è una perdita d’acqua continua e abbondante da due settimane». Insomma, la pioggia non si vede, l’acqua viene distribuita a giorni alterni ma le perdite continuano a essere tantissime. E sanno di beffa.

